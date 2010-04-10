تیم ملی کبدی ایران از حضور در مرحله نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی کشورمان درمرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی که در هند جریان دارد نتیجه هر 4 دیدار خود را واگذار کرد و شانس حضور در جمع چهار تیم برتر این مسابقات برای کسب مدال را از دست داد. نتایج به دست آمده توسط ملی‌پوشان کبدی کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

* تیم ملی ایران 24 - ایتالیا 63

* تیم ملی ایران 24 - آمریکا 62

* تیم ملی ایران 28 - هند 62

* تیم ملی ایران 27 - استرالیا 52

تیم ملی کبدی از امروز (شنبه) خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند که طی روزهای 24 و 25 فروردین‌ماه در همان هند برگزار می‎شود.

همچنین مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان هم امروز با حضور تیم‌های هند، کانادا، ایتالیا و پاکستان پیگیری خود شد.