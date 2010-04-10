سه هزار مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی کوثری نیا پیش از ظهر شنبه در جمع روحانیون استان در بیرجند، با اشاره به عملکرد حوزه اعزام مبلغ استان گفت: این مبلغان در مناسبتهای تبلیغی مختلف در طول سال از جمله دهه فاطمیه، اعتکاف، ارتحال امام، اوقات فراغت، رمضان، صادقیه، مهدویت، غدیر، محرم، صفر و هفته وحدت به شهرها و روستاهای مختلف استان اعزام شده اند.

وی با اشاره به فعالیت 115 روحانی مستقر در طرح هجرت و 120 مبلغ بومی در روستاهای استان، عنوان کرد: در سال گذشته سه دوره آموزشی ویژه روحانیون مستقر و طرح هجرت برگزار شده است.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، برگزاری یک دوره آموزشی ویژه امامان جماعات دستگاه های دولتی، برگزاری همایش خانواده های روحانیون مستقر و طرح هجرت، همکاری در برگزاری همایش یاوران تبلیغ به منظور تجلیل از همسران روحانیون را از جمله برنامه های اعزام مبلغ استان برشمرد.

حجت الاسلام کوثری نیا در پایان تشکیل سه کارگروه ویژه استقبال از مبلغین در مناسبت های مختلف، اعزام کاروان دیدار روحانیون مستقر و طرح هجرت استان با مقام معظم رهبری، اعزام بیش از 20 نفر از روحانیون با کاروان های اعزامی راهیان نور، دعوت از مبلغین متخصص در مناسبت های تبلیغی، اعزام مبلغان به مدارس و برگزاری گردهمایی علمای شیعه و اهل سنت را از دیگر برنامه های حوزه تبلیغ ذکر کرد.