به گزارش مهر از اسکرین دیلی در هشتمین دوره جوایز انیمیشن اروپا که روز پنجشنبه در لندن برگزار شد انیمیشن "راز کل‌ها" ساخته تام مور که در فهرست نامزد های اسکار بهترین انیمیشن قرار داشت به عنوان بهترین انیمیشن سال برگزیده شد.



جایزه ویژه این مراسم نیز به انیمیشن "گمشده و پیدا شده" به کارگردانی فیلیپ هانت تعلق گرفت."مسئله قطعه و زندگی " ساخته نیک پارک جایزه انیمیشن محبوب کودکان را به خود اختصاص داد.



استفن ایروین انیماتور انگلیسی موفق ترین برنده این جوایز بود.ایروین برای انیمیشن کوتاه خود " پیشرفت سگ سیاه" دو جایزه بهترین انیمیشن کوتاه و بهترین صداگذاری را دریافت کرد.



انیمیشن کوتاه "از این طرف" هم جایزه بهترین انیمیشن کوتاه از نگاه تماشاگران را گرفت.



در حاشیه این مراسم جین پیلینگ مدیر اجرایی اتحادیه انیمیشن بریتانیا گفت : انیمیشن بریتانیا در حال حاضر با خلاقیت و ایده های نو آمیخته شده است.به تمام برندگان و حتی نامزد‌های جوایز تبریک می‌گویم که به دلیل کیفیت والای آثارشان کار انتخاب را برای ما دشوار ساختند.

