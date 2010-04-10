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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

عمرو موسی:

اعتقاد به منطق قرن 20 در مصر یک اشتباه استراتژیک است

اعتقاد به منطق قرن 20 در مصر یک اشتباه استراتژیک است

دبیر کل اتحادیه عرب امروز اظهار داشت: اعتقاد به منطق قرن 20 در مصر یک اشتباه استراتژیک است و نتایج خطرناکی به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، عمرو موسی از تحرکات کنونی فعالان مصری استقبال و اعلام کرد که این حرکات بیانگر بیداری است و به مثابه شوکی است که ما بسیار به آن نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: کسی که به منطق قرن بیستم فکر می کند یک اشتباه استراتژیک مرتکب می شود که نتایج خطرناکی را به دنبال خواهد داشت؛ نتایجی که هیچ مصری از آن رضایت نخواهد داشت.

موسی با بیان این مطلب افزود: من با کسانی که معتقدند تحرکات سیاسی کنونی مصر خارج از چارچوب است موافق نیستم، زیرا بر این باورم که این چارچوب باید تغییر کند و با وقایع و رویدادها پیش رود، زیرا طبیعت تاریخ متحرک است نه ثابت.

کد مطلب 1061001

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