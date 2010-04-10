فرصت کارهای عمرانی فرا رسید/ فعالیت وزارت راه 6 برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر حمید بهبهانی امروز در مراسم کلنگ زنی و بازدید از پروژه های وزارت راه و ترابری در استان زنجان گفت:‌ اولویت اول وزارت راه و ترابری گسترش شبکه ریلی در کشور است.

وزیر راه و ترابری با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید 25 هزار کیلومتر راه آهن در کشور ساخته شود، اظهار داشت: با توجه به وجود 9 هزار کیلومتر خط ریلی در کشور برای رسیدن به این اهداف باید سالانه بین هزار تا 1200 کیلومتر راه آهن بسازیم.

وی با بیان اینکه در سال همت مضاعف و کار مضاعف باید وزارت راه و ترابری 5 تا 6 برابر کار کند، تا بتواند در سال 1404 واقعا به رتبه اول در منطقه برسد، اظهار داشت: ‌در 25 سال گذشته با وجودی که همه دولتها و همه مسئولان تلاش کرده اند اما هیچگاه فرصتی مانند امروز برای کارهای عمرانی در کشور وجود نداشته است.

وی تصریح کرد:‌ در ابتدا کشور درگیر مسائل انقلاب و پس از آن مواجه شدن با جنگ و مشکلات اقتصادی تحمیلی از جنگ به علت ویرانی های آن بود و پس از آن تحریم مشکلاتی را بر سر این کار به وجود آورده است.

وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه تصمیم دارد در دو تا سه سال آینده راهبردهای کار در حوزه وزارت راه و ترابری را انجام دهد، گفت:‌ این کارها باید به نحوی باشد که در طول سالهای پس از آن نیز این راهبردها ادامه یابد.

بهبهانی با بیان اینکه برای کارهای اجرایی نیاز به پشتوانه مالی است، از مجلس درخواست کرد که ‌در مورد هدفمند کردن یارانه ها، سهمیه وزارت راه را به صورت سفارشی مشخص کند.

وی با ابراز امیدواری از اختصاص 6 هزار میلیارد ریال از یارانه ها برای وزارت راه و ترابری تصریح کرد: مجلس هفتم هم تخصیص 10 هزار میلیارد ریال را برای وزارت راه و ترابری و شهرداری ها تصویب کرده بود که تنها در سال اول 1500 میلیارد ریال به این وزارتخانه تحویل شد.

همچنین در روز جاری با حضور وزیر راه و ترابری اولین دستگاه ترنست از شرکت ایریکو به وزارت راه و ترابری تحویل شد.

در نشست خبری که در غیاب وزیر راه و ترابری برگزار شد ناصر صفاری مدیرعامل شرکت صنایع ریلی ایران خودرو با اشاره به مبلغ 174 میلیون یورویی این قرارداد اعلام کرد: ‌بر اساس قرارداد با وزارت راه و ترابری تا پایان امسال 119 دستگاه ترنست دیگر به وزارت راه و ترابری تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش 25 درصدی قرارداد اولیه این شرکت با وزارت راه و ترابری گفت:‌ 30 دستگاه اضافه شده بر اساس این تغییر در قرارداد نیز تا شهریور سال 90 تحویل می شود.

وی با بیان اینکه در نمونه مشابه فرانسوی این قطار 80 درصد افزایش قیمت وجود دارد، گفت: در حال حاضر این شرکت در حال ساخت 270 دستگاه ترنست است.