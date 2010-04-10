تداوم احداث سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی

به گزارش خبرنگار مهرعلیرضا تابش در گردهمایی سراسری سالگرد حساب 100 امام (ره) و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: محقق شدن احداث سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی به صورت متداوم و پیوسته با همت بنیاد مسکن انجام شده و بدین نحو سهمیه ساخت یک میلیون واحد مسکونی روستایی محقق خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: تا پایان سال گذشته 172هزارواحد مسکونی روستایی به منظوردریافت تسهیلات بانکی با بانکها عقد قرارداد شد و با آغاز سهمیه سال 88 برای حدود 65 هزار واحد مسکونی نیز هم اکنون عقدقرارداد با بانکها شده است.

وی با اشاره به اتمام ساخت بیش از 700 هزار واحد مسکونی روستایی عنوان کرد: پرداخت بیش از 4 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی عدد بزرگی است و پرداخت آن در بیش از 32 هزار روستا کار فوق العاده ای بوده است.

وی عنوان کرد: کپرزدایی در روستاهای جنوب کرمان و هرمزگان با احداث بیش از 53 هزار واحد مسکونی روستایی در طول یکسال همراه بوده، ضمن اینکه 18هزار واحد به بهره برداری رسیده و 43 هزار واحد نیز درحال انجام است.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به تهیه طرح هادی برای 24 هزار روستای کشور اظهارداشت: تا پایان سال گذشته بیش از 550 میلیارد تومان به منظور طراحی و اجرای طرحهای هادی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به محول شدن ساخت 100 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در شهرهای زیر25 هزار نفر خاطرنشان کرد: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بالغ بر هزار میلیارد تومان اعتباردر اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت و تاکنون 88 هزار واحد به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند که با 55 هزار واحدعقد قرارداد شده است.

تابش تصریح کرد: تاکنون برای 2 میلیون و300 هزار واحد مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده است، ضمن اینکه ساخت 24 هزار واحد مسکونی شهری از سوی بنیاد مسکن دنبال می شود که سالانه ساخت 10 هزار واحد به اتمام می رسد.