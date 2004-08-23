گل و مرغ نشاني از تمدن ايراني

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر نگارخانه سيحون ازابتداي هفته جاري ميزبان نمايشگاهي از آثار گل و مرغ علي اصغر معصومي شد . اين هنرمند از سال 1338 فعاليت خود را د رعرصه هنرهاي تجسمي ايران آغاز كرد و در سال 1342 موفق به برپايي اولين نمايشگاه آثار خود شد .

معصومي درنمايشگاه اخير خود مجموعه اي از آثار رنگ و روغن خود را با موضوع گل و مرغ به نمايش گذاشته ست . گل و مرغ يكي از سوژه هاي قديمي هنر ايراني است كه مخصوصا در دوران صفوي و قاجار رواج زيادي داشت و هنرمندان بسياري با نقاشي اين سوژه روي چرم ، جلد هاي زيبايي براي كتاب هاي قرآن مجيد خلق كرده اند .

رواج گل و مرغ در هنر ايران سواي از جنبه هاي استعاري آن ، به تمايل ايراني ها در نمايش جلوه هاي زيباي طبيعت محيط زيست كشور خود بر مي گردد تا آنجا كه به اين هنرمند نيزدر نمايشگاهي از آثارش در كشور كانادا در همين رابطه مي گويند : " تو رنگهاي كشور خود را به كانادا هم آوردي !"

اين هنرمند در مورد نقاشي گل و مرغ بر اين عقيده است كه نقاشي گل و مرغ به سبك و سياق ايراني هرگز تكرارطبيعت صرف نبوده و نيست بلكه ساده و منظم كردن طبيعت است . اينكار در نهايت خود باعث مي شود هنرمند به خلاقيت برسد .

علي اصغر معصومي در حال حاضر مقيم كشور كانادا است . نمايشگاه آثار اين هنرمند از 31 شهريور د رنگارخانه سيحون افتتاح شده و تا 5 شهريور ماه همچنان ادامه دارد .



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