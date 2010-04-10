اتمام پروژه تهم - چورزق در اولویت برنامه های وزارت راه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید بهبهانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید پروژه های راه استان زنجان با بیان اینکه پروژه تهم - چورزق بعد از 17 سال هنوز به بهره برداری نرسیده است، افزود: زنجان از پتانسیل بالایی در حوزه راه برخوردار است و انتظار وزارت راه و ترابری از این استان در خصوص توسعه راه ها بیش از این است.

وی ادامه داد: طی ماه های گذشته همه مسئولان استان برای توسعه راه ها تلاش کرده اند اما در هیچ برهه ای فرصتی مثل امروز برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، بوجود نیامده بود.

وزیرراه و ترابری با تاکید براینکه منابع هنگفتی برای توسعه خطوط راه آهن مورد نیاز است، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها نگاه ویژه ای به سهمیه بخش راه داشته باشند.

بهبهانی افزود: البته باید عنوان کرد که سهم وزارت راه از اجرای این طرح شش هزار میلیارد تومان است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر زمان و فرصت سازندگی در کشور بسیار مهیاست، گفت: باید از فضای موجود در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.

بهبهانی گفت: اتمام پروژه تهم - چورزق در اولویت برنامه های وزارتخانه قرار دارد و امیدواریم امسال این طرح به بهره برداری برسد.



وی افزود: طی 25 سال گذشته برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی تلاشهای خوبی صورت گرفته اما هیچ وقت فرصت سازندگی این چنین مناسب نبوده است.



بهبهانی با تاکید براینکه کارهای اجرایی نیازمند پشتوانه مالی است و مجلس نیز به خوبی متوجه این موضوع است، افزود: یکی از بسترهای توسعه کشور وجود زیرساختها بویژه زیرساختهای راه و ترابری است.



وزیر راه و ترابری به پتانسیل و ظرفیتهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برای آمد و شد به برخی از استانها باید از راه های ارتباطی این استان استفاده شود انتظار می رفت که بر روی راه های ارتباطی زنجان بیشتر از این کار می شد.



بهبهانی با اشاره به چشم اندازه احداث 16 هزار کیلومتر راه در سند راهبردی کشور تا سال1404 افزود: براساس چشم انداز کشور باید طی 16 سال آینده این میزان راه به بهره برداری برسد.



وی ادامه داد: در حال حاضر سالانه 150 کیلومتر راه در سطح کشور احداث می شود.



بهبهانی افزود: انتظار می رود در سالهای آینده توجه بیشتری به بودجه این وزارتخانه داشته باشند.