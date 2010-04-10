ایران خودرو خراسان مقام سوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سازمان مدیریت صنعتی کشور آخر هر سال مراسم رتبه بندی یکصد شرکت برتر ایران را برگزار می کند.

ایران خودرو خراسان از بین 100 شرکت برتر کشور سی ام و در زمره 10 شرکت پیشرو ایران مقام سوم را کسب کرد.

در رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران، در بین خودروسازان، گروه صنعتی ایران خودرو مقام سوم فروش، سایپا مقام پنجم، ایران خودرو خراسان سی ام، ایران خودرودیزل سی و یکم، پارس خودرو چهل و یکم و گروه بهمن چهل و پنجم شدند.

معرفی و رتبه بندی شرکت های برتر ایران هر سال با همت سازمان مدیریت صنعتی از شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی ایران ‌وابسته به وزارت صنایع و معادن صورت می گیرد.

سازمان مدیریت صنعتی کشور سال گذشته در ابتکاری جدید 10 شرکت پیشرو در فروش، میزان دارایی، سودآوری و اشتغال زایی را معرفی کرد.