صادرات 15.7 میلیارد دلاری محصولات صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت صنایع و معادن از صادرات بیش از 15 میلیارد و 700 میلیون دلاری کالاهای صنعتی و معدنی به کشورهای مختلف جهان طی 11 ماهه سال گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، بیشترین صادرات کالاهای صنعتی و معدنی متعلق به محصولات معدنی با بیش از 4 میلیارد و 663 میلیون دلار بوده است.

همچنین در بهمن ماه سال گذشته نیز بالغ بر یک میلیارد و 404 میلیون دلار کالاهای صنعتی و معدنی به کشورهای مختلف جهان صادر شد که بیشترین آن متعلق به محصولات معدنی با بیش از 445 میلیون دلار بوده است.

گفتنی است، در دوره زمانی یاد شده عمده ترین کشورهای هدف در زمینه صدور کالاهای صنعتی ومعدنی شامل عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.