نگرانی حزب حاکم مصر از نزدیکی اخوان المسلمین و البرادعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، تحلیلگران سیاسی نیز مسئله نزدیک شدن اخوان المسلمین به دیگر احزاب مخالف را در راستای فشار این جنبش بر رژیم مبارک ارزیابی می کنند.

بر این اساس، اخوان المسلمین با حمایت ضمنی از مخالفان رژیم مبارک به ویژه شخصیت کاریزماتیک البرادعی، خواسته های اساسی خود را دنبال می کند. به ویژه آنکه بدانیم مقامات حزب حاکم مصر در نشست اخیر خود اعلام کرده اند که باید از تمام راهکارها در زمینه جلوگیری از تکرار وقایع انتخابات مجلس مصر در سال 2005 جلوگیری کرد.

اخوان المسلمین در انتخابات سال 2005 تعداد 88 کرسی پارلمان را به دست آورد، امری که رژیم مبارک از تکرار آن در سال 2010 واهمه بسیاری دارد.

بر این اساس، به میدان آمدن البرادعی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 و افزایش محبوبیت اخوان المسلمین در بین مردم مصر دو چالش اصلی رژیم مبارک است، که با آن دست و پنجه نرم می کند.