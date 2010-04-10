"روایت گل سرخ" از عاشورا کتاب شد

به گزار ش خبرگزاری مهر، مهدی الماسی درباره این کتاب گفت:چند سال پیش به سفارش یکی از سازمانهای مردم نهاد با مسئولیت مجتبی رحماندوست که در زمینه عاشورا کار می کردند نوشتن کتابی درباره حکایتها در رابطه با موضوع و شخصیت امام حسین و عاشورا در متون کهن فارسی به من پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: پس از این پیشنهاد تمام حکایتهای مرتبط با امام حسین و عاشورا را با بررسی 120 کتاب کهن فارسی جمع آوری و در کتابی با عنوان "روایت گل سرخ" تدوین کردم.

الماسی درباره شیوه روایت این حکایتها گفت: حکایتها به این صورت در این کتاب آورده شده که در ابتدای هر حکایت به اجمال درباره خود کتاب، نویسنده آن و سبک نگارش کتاب مقدمه کوتاهی آورده شده است.

وی ادامه داد: تا جایی که امکان داشت سعی کردم حکایتها را به همان صورتی که بودند در این کتاب ذکر کنم. فقط در جاهایی که برای مخاطب کلمات و عبارات مانوس نبودند سعی شده عبارات و کلمات را به صورت امروزی شده بیان کنم و در بعضی جاها هم حکایتها کوتاهتر شده است.

الماسی با بیان اینکه انتشار این کتاب خیلی طولانی شد اظهار داشت: دلیل اول اینکه متاسفانه پس از تحویل این کتاب به سفارش دهنده تا چند سال این کتاب بلاتکلیف ماند و ناشری هم برای این کتاب پیدا نشد تا اینکه خودم اقدام کردم و این کتاب را در اختیار سوره مهر گذاشتم.

وی ادامه داد: دلیل دوم این طولانی شدن هم برمی گردد به تصحیح نسخه های اولیه این حکایتها و همچنین حروفچینی و بازبینی این کتاب که وقت زیادی برد.