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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

"روایت گل سرخ" از عاشورا کتاب شد

"روایت گل سرخ" از عاشورا کتاب شد

"روایت گل سرخ" درباره حکایتهای کهن فارسی با موضوع شخصیت امام حسین (ع) توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود.

به گزار ش خبرگزاری مهر، مهدی الماسی درباره این کتاب گفت:چند سال پیش به سفارش یکی از سازمانهای مردم نهاد با مسئولیت مجتبی رحماندوست که در زمینه عاشورا کار می کردند نوشتن کتابی درباره حکایتها در رابطه با موضوع و شخصیت امام حسین و عاشورا در متون کهن فارسی به من پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: پس از این پیشنهاد تمام حکایتهای مرتبط با امام حسین و عاشورا را با بررسی 120 کتاب کهن فارسی جمع آوری و در کتابی با عنوان "روایت گل سرخ" تدوین کردم.
 
الماسی درباره شیوه روایت این حکایتها گفت: حکایتها به این صورت در این کتاب آورده شده که در ابتدای هر حکایت به اجمال درباره خود کتاب، نویسنده آن و سبک نگارش کتاب مقدمه کوتاهی آورده شده است.
 
وی ادامه داد: تا جایی که امکان داشت سعی کردم حکایتها را به همان صورتی که بودند در این کتاب ذکر کنم. فقط در جاهایی که برای مخاطب کلمات و عبارات مانوس نبودند سعی شده عبارات و کلمات را به صورت امروزی شده بیان کنم و در بعضی جاها هم حکایتها کوتاهتر شده است.
 
الماسی با بیان اینکه انتشار این کتاب خیلی طولانی شد اظهار داشت: دلیل اول اینکه متاسفانه پس از تحویل این کتاب به سفارش دهنده تا چند سال این کتاب بلاتکلیف ماند و ناشری هم برای این کتاب پیدا نشد تا اینکه خودم اقدام کردم و این کتاب را در اختیار سوره مهر گذاشتم.
 
وی ادامه داد: دلیل دوم این طولانی شدن هم برمی گردد به تصحیح نسخه های اولیه این حکایتها و همچنین حروفچینی و بازبینی این کتاب که وقت زیادی برد.
کد مطلب 1061017

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