به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه فرجی مدیر کتابخانه آفتاب با اعلام این خبر گفت: این کارگاه‌ها همزمان با هفته کتاب شامل سر فصلهای "داستان چیست؟"، "کارکرد داستان"، "روشهای نوشتن داستان"، "نحوه انتخاب موضوع"، "مضمون و معنا در داستان"، "نحوه آغاز داستان" و دیگر مبانی نظری و عملی داستان‌نویسی برپا خواهد شد.

فرجی اعلام کرد: این کارگاه هر هفته سه شنبه‌ها از ساعت 16 تا 18 در تالار سپیده فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود.

محمدرضا گودرزی متولد 1336 زاده شهر کرمانشاه دارای شش مجموعه داستان به نامهای "پشت حصیر (راه یافته به مرحله نهایی بنیاد گلشیری و منتقدان مطبوعات)، "در چشم تاریکی" (راه یافته به مرحله نهایی بنیاد گلشیری به‌عنوان یکی از بهترین مجموعه داستانهای سال)، "شهامت درد"، "آنجا زیر باران"، "به زانو در نیا"، "اگه تو مردی" است .

کتابخانه آفتاب واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی، فرهنگسرای انقلاب پذیرای علاقه‌مندان به شرکت در کارگاه‌های داستان‌نویسی است.

