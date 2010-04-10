عملیات اجرایی آزادراه مشهد - تهران آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور عصر شنبه درمحل استانداری خراسان رضوی افزود: پیش بینی می شود این پروژه در بازه زمانی پنج ساله تکمیل شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امسال اولویت احداث پروژه ایجاد مسیر مشهد به نیشابور است اما زمان دقیق آغاز عملیات اجرایی هنوز در حال پیگیری است و مذاکرات این پروژه در قالب یک شرکت مشارکتی بین بخش خصوصی و وزارت راه در حال حاضر در مراحل نهایی است.

وی تاکید کرد: بر این اساس شرکت مشارکتی با 50 درصد سهام وزارت راه، 30 درصد قرارگاه خاتم و 20 درصد سهام بانک ملی کشور قرار است در حدود860 کیلومتر اجرای این پروژه را آغاز کند.

وی آزادراه شمالی را به عنوان پروژه بعدی اولویت دار استان دانست و خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از 75 درصد مراحل این پروژه به پایان رسیده است.

حسین پور با اشاره به مذاکرات انجام شده با معاون وزیر راه در این زمینه، تصریح کرد: به نظر می رسد در این مورد وزارت راه باید سهم و نقش خود را بیشتر کند اما قرار است جمع بندی این مساله هرچه زودتر به پایان برسد.

وی یکی از علل تاخیر در مراحل اجرای این پروژه را افزایش هزینه های اجرایی پروژه نسبت به برآورد هزینه اولیه عنوان کرد و افزود: بر این اساس در صورت استفاده از امکاناتی مانند قیر یارانه ای، حدود 20 میلیارد تومان رقم اجرای پروژه افزایش پیدا کرده است که باید قضیه میان آستان قدس، بانک ملی و وزارت راه به عنوان سه سرمایه گذار پروژه حل شود.

حسین پور به راه آهن مشهد - گرگان به عنوان دیگر پروژه اولویت دار استان اشاره کرد و ادامه داد: کنسرسیوم ایجاد شده برای اجرای این پروژه هنوز نتوانسته منابع مالی خود را تامین کند اما با پیگیری های انجام شده در سال گذشته، قرار است امسال رقم اولیه معادل 20 میلیارد تومان از سوی دولت برای این پروژه اختصاص داده شود.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت : با توجه به پیگیری های انجام شده به طور قطع تکمیل مطالعات فنی و شروع عملیات اجرایی این پروژه امسال صورت می پذیرد.