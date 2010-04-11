بهرام پوراشرف مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت قابل توجه در ساخت کتابخانه خلیج فارس خبر داد و گفت: این کتابخانه در حال حاضر به مراحل نازک‌کاری رسیده و به ما به عنوان دستگاه بهره‌بردار اعلام شده پایان سال می‌توانیم آن را تحویل بگیریم.

وی افزود: کتابخانه بزرگ خلیج فارس توسط سازمان منطقه آزاد قشم ساخته می‌شود و تاکنون بیش از دو میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

این مقام مسئول در استان هرمزگان در عین حال گفت: این پروژه همچنان نیاز به تزریق پول دارد و بخشی از کار باقیمانده که در صورت تامین اعتبار لازم، تا پیش از پایان سال کار آن هم تمام می‌شود.

وی افزود: در نظر داریم با ایجاد امکانات مربوط به کتابخانه مجازى در همین کتابخانه (خلیج فارس) امکان استفاده از اینترنت و ابزارهاى نوین را براى دانشجویان استان فراهم کنیم تا بتوانند با مراجع علمى دنیا و دانشگاه‌هاى معتبر در ارتباط و تبادل علمى باشند.

کتابخانه خلیج فارس در سال 1384 و در زمینی به زیربنای 4850 متر مربع کلنگ زنی شد و با توجه به مساحت این مجتمع فرهنگی تاکنون کتابخانه‌ای به این وسعت در کل منطقه جنوب کشور وجود نداشته است. این کتابخانه ظرفیت 50 هزار عنوان کتاب را خواهد داشت. اعتبارات این طرح نیز از سوى استاندارى، سازمان منطقه آزاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى استان تأمین شده است. دلیل نامگذاری کتابخانه مذکور این است که در قلب خلیج فارس واقع شده است.



