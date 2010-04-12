راه اندازی آزمایشگاه نانو در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان

عباس همتی کاخکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه نانو در سال جاری قادر خواهیم بود که طرحهای جدیدی را در پژوهشکده صنایع غذایی پارک فناوری خراسان اجرا کنیم.

وی در ادامه به هشت طرح پژوهشی با موضوع فناوری نانو که تا کنون با موفقیت به اتمام رسیده است، اشاره کرد و گفت: این طرحهای پژوهشی شامل تهیه نانو پودر تیتانیا (TiO2) در مقیاس پنج پایلوت، فسفر نانواکسیدهای فلزات واسطه (روی، آهن، کرم و نیکل) به روش گلیکوترمال، بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با بکارگیری فناوری نانو، افزایش فعالیت فتوکاتالیستی TiO2 با استفاده از دوپ ترکیبی آهن و هتروپلی اسید، استفاده از فناوری نانو جهت تمیز نگهداشتن تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، سنتز نانوکاتالیست Pt/SnO2، تعیین اولویتهای تحقیقاتی مبتنی بر فناوری نانو در صنایع استان خراسان و استفاده از پوشش Sc برای نمای ساختمانها است.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با اشاره به سابقه تاسیس کمیته نانوفناوری در سال 83 گفت: تاکنون پنج فناور در زمینه فناوری نانو در این پژوهشکده فعالیت داشته اند که موفق به تولید نانوپودر تیتانیا با عنوان " TiO2"، نانو اکسیدهای فلزات واسطه و سنتر نانوکاتالیست با عنوان "Pt/SnO" شدند.

وی به کاربرد هر یک از این دو دستاورد نانویی اشاره کرد و گفت: نانوپودر تیتانیا به دلیل دارا بودن خاصیت فتوکاتالیستی بر روی سطوح جهت ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی استفاده می شود. نانواکسیدهای فلزات واسطه در صنایع رنگ و صنایع بهداشتی و آرایشی کاربرد دارند. همچنین سنتز نانوکاتالیست برای هیدروژنه کردن ترکیبات نیتروآروماتیک استفاده می شود.

همتی تهیه نانو امولسیونهای پایدار حاوی آنتوسیانین و تهیه عصاره نانوامولسیونی حاوی اسانس زنجبیل برای طعمدار کردن نوشیدنیهای گازدار را از طرحهایی با زمینه فناوری نانو عنوان کرد که در حال حاضر در این پژوهشکده اجرا می شود.

