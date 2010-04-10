مصرف 85 میلیون مترمکعب گاز در جایگاه های عرضه سوخت CNG

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد مهدی مهدوی ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی سوخت CNG که با حضور استاندار کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در مجموع بیش از 85 میلیون مترمکعب گاز در جایگاه های عرضه سوخت CNG در استان کردستان مصرف شده است.

وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه بین هفت تا هشت میلیون متر مکعب گاز CNG در سال گذشته در استان کردستان مصرف شده است که با توجه به افزایش شمار وسائل نقلیه گازسوز همچنین افزایش تعداد جایگاه های عرضه سوخت، پیش بینی می شود که این میزان در سال جاری به دو برابر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان افزود: ظرفیت هر جایگاه نصب شده و فعال در استان کردستان به صورت میانگین در یک ساعت دو هزار و 500 مترمکعب سوخت دهی است که در سال گذشته به صورت 100درصد از ظرفیت جایگاه های عرضه CNG در استان استفاده نشده است.

مهدوی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در سال گذشته سهم استان کردستان از کل سوخت CNG مصرف شده بیش از 2.1 درصد کشور بوده و خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال جاری هیچ گونه مشکلی در راستای تامین سوخت مورد نیاز جایگاه ها وجود ندارد.

وی با اشاره به کاهش زمان نصب اشتراک جایگاه های عرضه سوخت CNG در استان کردستان عنوان کرد: با توجه به اقدامات و برنامه های شرکت گاز استان کردستان از زمان عقد قرار در مدت زمانی کمتر از چهار ماه انشعاب مورد نیاز نصب و گاز تحویل متقاضی خواهد شد.

در ادامه این جلسه همچنین کارگروهی برای بررسی وضعیت تامین زمین در راستای افزایش شمار جایگاه های عرضه سوخت CNG در استان کردستان به ویژه در شهرهای مریوان و سنندج که با مشکل تامین زمین مواجه هستند، تشکیل شد.