ضرورت ترویج احکام اسلامی در جامعه/ موفقیت سازمان تبلیغات در اعزام مبلغان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام اسماعیل فلاح ظهر شنبه در جمع روسای سازمان های تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان لرستان اظهار داشت: سازمان تبلیغات باید در کشور به گونه ای عمل کند که هنجارها و ارزش های مثبت بر ناهنجاری های موجود در جامعه غلبه کند.

وی با تاکید بر نهادینه کردن ارزش های مثبت در جامعه، خاطر نشان کرد: همان طور که فرهنگ های مهاجم در راستای نهادینه کردن ناهنجاری ها در ایران قدم برمی دارند ما نیز باید در راستای مقابله با ناهنجاری ها و نهادینه کردن ارزش های اسلامی در کشور تلاش کنیم.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه ما باید در برابر این ناهنجاری ها به تبیین ارزشهایی که در جامعه کم رنگ شده است بپردازیم، عنوان کرد: یکی از اولویت های مهم در زمینه تبیین ارزشها در جامعه آموزش احکام دینی توسط مبلغین و امامان جماعت در کشور است.

حجت الاسلام فلاح با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بعضی از ارزشها در بعضی از استانهای کشور کم رنگ شده است، بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در کشور باید در راستای نهادینه کردن ارزشهای اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه سرمایه گذاری و برنامه ریزی بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اولویت قرار دان آموزش احکام اسلامی در جامعه خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر در این زمینه در کشور ضعف هایی وجود دارد که باید امامان جماعت و مبلغانی که به مناطق مختلف اعزام می شوند این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه باید اعتقادات مردم در هر منطقه را بررسی کرد، عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید با کمک سایر دستگاههای فرهنگی در زمینه بررسی و آسیب شناسی ناهنجاری ها در کشور ایفای نقش کند.

حجت الاسلام فلاح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعزام مبلغین به مناطق مختلف کشور بیان داشت: خوشبختانه سازمان تبلیغات اسلامی در سال گذشته از نظر اعزام مبلغین به مناطق مختلف از نظر کیفی و کمی موفق عمل کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای فرهنگی برای اعزام مبلغین دینی به مناطق مختلف کشور، یادآور شد: با توجه به دامنه فعالیت گسترده در این زمینه دستگاههای فرهنگی مانند تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، طرح هجرت و ... باید با یکدیگر هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر استعداد ها و توانمندی های زیادی درحوزهای فرهنگی در شهرستانهای کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تبلیغات باید در راستای استفاده بهینه از این نیروهای متعهد و توانمند تلاش بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام فلاح خاطر نشان کرد: باید با وجود امکانات و نیروی انسانی محدودی که در سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار دارد در راستای استفاده صحیح از نیروهای توانمند موجود قدم برداشته شود.