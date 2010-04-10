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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

بازرسیهای بازرگانی در طرح نوروزی استان مرکزی 64 درصد افزایش یافت

بازرسیهای بازرگانی در طرح نوروزی استان مرکزی 64 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: در طرح نوروزی امسال23 هزار و304 بازرسی در سطح استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اصغر گودرزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از این تعداد بازرسی چهار هزار و 174 مورد مربوط به میوه، دو هزار و 957 مربوط به شیرینی جات، یک هزار و 108 مورد حمل و نقل، چهار هزار و785 مورد پوشاک و کیف و کفش، سه هزار و 526 مورد مواد پروتئینی و 624 واحد اقامتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح نوروزی امسال حدود 18 هزار نفر ساعت کار انجام شده است، تصریح کرد: 173 بازرس فعال و 57 بازرس افتخاری با سازمان همکاری داشتند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی با بیان اینکه در این ایام 893 گزارش مردمی به سازمان بازرگانی ارسال شده است، اظهار داشت: از این تعداد 245 پرونده منجر به تخلف مابقی مورد تخلفاتی نبوده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: در بازرسی در نمایشگاه های استان در سال گذشته 19 هزار و 180 بازرسی صورت گرفته است که مجموعا 56 مورد تخلف صورت گرفته که از این تعداد تنها شش مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.
کد مطلب 1061035

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