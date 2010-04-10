بازرسیهای بازرگانی در طرح نوروزی استان مرکزی 64 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اصغر گودرزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از این تعداد بازرسی چهار هزار و 174 مورد مربوط به میوه، دو هزار و 957 مربوط به شیرینی جات، یک هزار و 108 مورد حمل و نقل، چهار هزار و785 مورد پوشاک و کیف و کفش، سه هزار و 526 مورد مواد پروتئینی و 624 واحد اقامتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح نوروزی امسال حدود 18 هزار نفر ساعت کار انجام شده است، تصریح کرد: 173 بازرس فعال و 57 بازرس افتخاری با سازمان همکاری داشتند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی با بیان اینکه در این ایام 893 گزارش مردمی به سازمان بازرگانی ارسال شده است، اظهار داشت: از این تعداد 245 پرونده منجر به تخلف مابقی مورد تخلفاتی نبوده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: در بازرسی در نمایشگاه های استان در سال گذشته 19 هزار و 180 بازرسی صورت گرفته است که مجموعا 56 مورد تخلف صورت گرفته که از این تعداد تنها شش مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.