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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

12 هزار لرستانی در کلاسهای آموزش قرآن شرکت کردند

12 هزار لرستانی در کلاسهای آموزش قرآن شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: 12 هزار و 285 لرستانی در سال گذشته در کلاسهای آموزش قرآن‌کریم شرکت کردند.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این کلاس‌های قرآنی شامل قرائت و مفاهیم تخصصی، تربیت معلم قرآن‌کریم و حفظ قرآن بوده است.

وی افزود: از مجموع 12 هزار و 285 لرستانی که در کلاس‌های قرآنی شرکت کرده‌اند، هشت هزار نفر مربوط به طرح نهضت قرآن‌آموزی، 550 نفر مربوط به آموزش پیش دبستانی قرآن‌کریم، 800 نفر مربوط به قرائت و مفاهیم تخصصی قرآن‌کریم، 650 نفر مربوط به حفظ قرآن و 440 نفر نیز مربوط به تفسیر قرآن بوده است.

کارشناس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه از این تعداد 1200 نفر نیز در جشنواره‌های قرآنی کودک و نوجوان و جوان شرکت داشته‌اند، یادآور شد: همچنین طی این مدت دوره‌های آموزشی برای 250 نفر از کارگزاران حج و 45 نفر از کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شده است.

کد مطلب 1061037

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