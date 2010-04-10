126 هزار تن نهاده های کشاورزی در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد غلامی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ساری گفت: در طول سال گذشته 125 هزار و 902 تن انواع نهاده های کشاورزی شامل 118 هزار و 111 تن انواع کود شیمیایی ، 6 هزار و 467 تن انواع بذرهای زراعی و علوفه ای و یک هزار و325 تن انوام سموم دفع آفات و بیماری های زراعی و باغی برای بخش شرکت خدمات کشاورزی مازندران تامین و توزیع شد.

وی اظهار داشت: ‌در این مدت 20 دستگاه انواع ماشین های کشاورزی شامل دروگر برنج، کمباین برنج و گاوآهن و 9 هزار و 304 قطعه انواع لوازم یدکی ماشین نشاکار بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اشاره به شروع فصل کشت برنج در استان خاطرنشان کرد: ‌تاکنون 620 تن بذر شلتوک برنج از انواع ارقام اصلاح شده شامل شفق، شیرودی، فجر، ندا و خزر بر اساس برنامه ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان تامین و در بین شهرستان های استان توزیع شد.