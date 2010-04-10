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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

غلامی خبر داد:

126 هزار تن نهاده های کشاورزی در مازندران توزیع شد

126 هزار تن نهاده های کشاورزی در مازندران توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 126 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی سال گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد غلامی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ساری گفت: در طول سال گذشته  125 هزار و 902 تن انواع نهاده های کشاورزی شامل 118 هزار و 111 تن انواع کود شیمیایی ، 6 هزار و 467 تن انواع بذرهای زراعی و علوفه ای و یک هزار و325 تن انوام سموم دفع آفات و بیماری های زراعی و باغی برای بخش شرکت خدمات کشاورزی مازندران تامین و توزیع شد.

وی اظهار داشت: ‌در این مدت 20 دستگاه انواع ماشین های کشاورزی شامل دروگر برنج، کمباین برنج و گاوآهن و 9 هزار و 304 قطعه انواع لوازم یدکی ماشین نشاکار بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اشاره به شروع فصل کشت برنج در استان خاطرنشان کرد: ‌تاکنون 620 تن بذر شلتوک برنج از انواع ارقام اصلاح شده شامل شفق، شیرودی، فجر، ندا و خزر بر اساس برنامه ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان تامین و در بین شهرستان های استان توزیع شد.

کد مطلب 1061040

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