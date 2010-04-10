برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی خارجی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سیروس صابری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم این جشن که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام، اندیشه ها و افکار امام راحل (ره) و شناساندن توانمندی ها و ظرفیت های استان قزوین است.

وی خاطرنشان کرد: تمام مسئولان و مدیران استانی باید همکاری و تعامل لازم را برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر این مراسم داشته باشند تا شاهد جلوه ای از مدیریت اسلامی در حوزه امور فرهنگی باشیم.

در این جلسه علی اکبر زینانلو رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قزوین هم با ارائه گزارشی از برنامه های پیش بینی شده برای انجام هرچه بهتر این مراسم گفت: در حال حاضر در 14 دانشگاه کشور دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل هستند که می توانند نقش سفیران جمهوری اسلامی را برای معرفی ارزش ها و توانمندی های نظام اسلامی در کشور خود ایفا کنند.

زینانلو تصریح کرد: مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان خارجی رشته های علوم پزشکی در روزهای 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور و شرکت 300 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان خارجی و200 نفر از مسئولان و مدیران 14 دانشگاه علوم پزشکی درقزوین برگزار می شود.

در این جلسه همچنین محمد زاجکانی ها مدیر کل انتظامی و امنیتی استانداری با تأکید بر استفاده از تجربیات موفق سایر استان ها در برگزاری این مراسم در خصوص هماهنگی و اجرای مطلوب این جشن و برنامه های پیش بینی شده پیشنهادهایی ارائه کرد.

برگزاری مراسم جشن، دایر کردن نمایشگاه دستاوردهای نظام به همراه معرفی آثار امام (ره) و همچنین بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی استان از جمله برنامه های ی÷یش بینی شده در این مراسم است.