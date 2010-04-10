یکی از متواریان زندان ایلام محکوم به اعدام است

علیرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: از سه متهم فراری دو متهم قاتل بوده اند که یکی از آنها محکوم به اعدام بوده است.

وی افزود: قرار بود حکم اعدام متهم اجرایی شود که انفجار صبح امروز و تخریب دیوار زندان فرصت فرار را برای وی مهیا ساخت.

بابایی خاطرنشان کرد: سومین متواری یک متهم محکوم به پرداخت نفقه است که وی چند ساعت پس از فرار دستگیر شد.

وی یادآور شد: تلاش برای دستگیری دو متهم فراری ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی در این خصوص به اطلاع عموم خواهد رسید.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است که نوع بمب انفجاری در جلوی دیوار ایلام از نوع TNT بوده است.

صبح امروز شنبه در اثر انفجار یک بمب در جلوی دیوار ایلام 16 شهروند عادی و سه سرباز وظیفه مجروح شده و سه نفر زندانی نیز از زندان گریختند که یک نفر آنها دستگیر شده است.

انفجار زمانی رخ داد که زندانیان در حال هواخوری در محوطه زندان بودند.