10 هزار حلقه سی دی آموزش پیشگیری از اعتیاد در کرج توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به مناسبت هفته سلامت بسیح سازندگی سپاه ناحیه کرج به منظور ارتقا فرهنگ بهداشت و سلامت در جامعه برنامه های مختلفی را در سطح کرج اجرا می کند.

انجام ویزیت رایگان در درمانگاه شهید کلانتری و درمانگاه سیار مستقر در میدان سپاه کرج، برگزاری نمایشگاه فعالیتهای بسیح در عرصه سلامت از 22 الی 24 فروردین ماه جاری در سطح مدارس و تالار شهیدان نژادفلاح، ارائه خدمات مشاوره ای در نمایشگاه ها و ایستگاه های سیار از جمله برنامه های سپاه ناحیه کرج در هفته سلامت است.

برپایی ایستگاه سیار کنترل فشار و قند خون، حضور در جشنواره غذای سالم و امنیت غذایی و کودک سالم، افتتاحیه کلاسهای آموزشی ارتقا سلامت و پیشگیری از اعتیاد در سطح حوزه ها و پایگاه های بسیح، ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه سلامت در سطح کرج توسط رئیس دانشکده علوم پزشکی کرج قبل از خطبه های نماز جمعه از دیگر برنامه های اجرایی است.

18 تا 24 فروردین ماه به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده است.