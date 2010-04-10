تغییر ساختار نیروی انسانی تبلیغات اسلامی/ ابلاغ ساختار جدید در شهریور ماه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علیرضا هوشیار در حاشیه نشست روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طبق قانون لایحه خدمات کشوری در رابطه با ساختار دستگاههای اجرایی تمام دستگاههایی که مشمول این قانون می شوند باید ساختار آنها مورد تجدید نظر و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از تجدید نظر و بررسی، ساختار دستگاهها برای تصویب نهایی باید به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ابلاغ شود.

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه هم اکنون این کار در سازمان تبلیغات اسلامی در حال انجام است، عنوان کرد: در حال حاضر بر اساس تشکیلات گذشته و نیازهای امروز و همچنین ماموریت های جدید کار تغییر ساختار نیروی انسانی در این سازمان در حال انجام است.

هوشیار از اعزام کارشناسانی برای دریافت نظرات مسئولان تبلیغات اسلامی برخی از استانها به منظور تدوین تغییرات مورد نیاز خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر بر اساس اعلام نیازهای استانهای مختلف ساختار مورد نظر در حال طی مراحل نهایی خود در سازمان تبلیغات اسلامی کشور است.

وی یادآور شد: پس از تهیه چارت نهایی در سازمان تبلیغات اسلامی ساختار جدید به معاونت برنامه ریزی برای تصویب نهایی ابلاغ می شود.

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطر نشان کرد: با توجه به روند فعلی پیش بینی می شود ساختار جدید تبلیغات اسلامی پس از تصویب نهایی در شهریور ماه سالجاری برای اجرا به استانهای مختلف کشور ابلاغ شود.

هوشیار با اشاره به برخی مشکلات فعلی در ساختار نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ ساختار جدید مجوزهای لازم برای جذب نیرو در این سازمان صادر شود.