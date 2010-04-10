کشف 105 میلیون ریال داروی درمانی قاچاق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم صالحی فر عصر شنبه در جلسه شورای بهداشت دانشگاه اظهار داشت: با بازدیدهای مکرر کارشناسان غذا و داروی دانشگاه ، در سال گذشته 105 میلیون و 951 هزار و 853 ریال دارو و مواد نیروزای قاچاق در سطح استان کشف و ضبط شد که این میزان در سال87 معادل 35 میلیون و 917 هزار ریال بوده است .

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، 24 پرونده داروی قاچاق توسط دانشگاه و 9 پرونده با همکاری نیروی انتظامی به ارزش زیر ده میلیون ریال و دو پرونده بالای ده میلیون ریال در مجموع به اررزش 111 میلیون و 151 هزار و 853 ریال کشف شد .

به گفته صالحی فر، از این تعداد 22 پرونده به مراجع قضایی و 27 پرونده داروخانه متخلف به کمیسیون قانونی ماده 20 معرفی شدند و برای تعطیلی موقت 16 داروخانه ، لغو قرارداد بیمه درمانی شش داروخانه ، قطع موقت سهمیه دارویی یک داروخانه و صدور تذکر کتبی به داروخانه های متخلف اقدام شد.



معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: در سال گذشته بازرسی های مشترکی با تعزیرات ، بازرگانی ، استاندارد و نیروی انتظامی در برخورد با تجهیزات پزشکی غیر مجاز انجام و بیش از 50 کیلوگرم داروی مکمل ، 150 عدد کپسول ، قرص ، آمپول بدنسازی و 250 قلم کالای آرایشی بهداشتی غیر مجاز در شهرستان ساری توقیف شد.

به گفته وی، همچنین 28 مورد تخلف در کمیسیون قانونی داروخانه ها و مراجع قضایی بررسی و رأی تعطیلی موقت 15 داروخانه ، تعلیق قرارداد با بیمه های دو داروخانه و قطع سهمیه یک داروخانه صادر شد.

وی یاد آور شد: برگزاری همایش یکروزه استانی " قاچاق دارو، محصولات آرایشی ، بهداشتی و مکملهای غذایی رژیمی " و نمایشگاه دائمی داروهای غیر مجاز در معاونت غذا و دارو و توقیف 800 میلیون ریال کالای آرایشی بهداشتی و مکمل های غیر مجاز از دیگر اقدامات بوده است .