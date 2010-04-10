برگزاری همایش نیما و میراث نو در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران ظهر شنبه در جلسه ای پیرامون همایش نیما و میراث نو با ارزشمند خواندن این اقدام گفت: در دور دوم سفر استانی دولت به استان ایجاد ۵ موزه باستان شناسی و مردم شناسی در استان از جمله مصوبات قرار گرفت که یکی از این موزه ها ترمیم و مرمت خانه نیما به عنوان موزه بود که محقق شد.

طاهایی افزود: میراث فرهنگی با هماهنگی شهرداری تهران محل زندگی نیما در تهران را شناسایی و در صورت امکان نسبت به ثبت آن اقدام نماید.

وی از افتتاح ۴ موزه در استان در روز ۲۸ اردیبهشت سال جاری ، مصادف با روز جهانی موزه ها خبر داد و گفت: برگزاری همایش نیما و میراث نو در این روز می تواند سبب موج آفرینی در نسل جوان گردد.

استاندار مازندران بر برگزاری این همایش در محل دانشگاه مازندران تاکید کرد و گفت: در روز دوم این همایش یک تیم ۲۰۰ نفره از محل موزه و خانه نیما در یوش بازدید خواهند کرد.

طاهایی تصریح کرد: نیما زمینه رویش شاعران معاصر نظیر سهراب سپهری، اخوان ثالث و امثالهم بوده است و جا دارد که در تقویم کشور یک روز به نام این شاعر معاصر نامگذاری شود و این موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

استاندار مازندران همچنین به کار بیشتر در حوزه فرهنگ و فلسفه نامگذاری روستاهای استان بر اساس رشته های آکادمیک علمی تاکید کرد و افزود: دانشگاه های استان، پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی را به موضوعات و گره های استان هدایت و روی موضوع علویان که ریشه در استان مازندران دارد کار ویژه کنند.

طاهایی همچنین تصریح کرد: فرهنگ سازی و ترویج و احیاء ادب ولایی استان و سنت های کهن از جمله اقداماتی است که می تواند از بروز گسست فرهنگی بین نسل دیروز ،‌امروز و فردا جلوگیری نماید.

۱۸۰ مقاله ادبی به دبیرخانه همایش نیما و میراث نو ارسال شد که ۸۰ مقاله برتر در قالب سه مجموعه در دست چاپ است.