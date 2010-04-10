توسعه بخش راه آهن محور برنامه های امسال وزارت راه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید بهبهانی بعد از ظهر شنبه در حاشیه سفر خود به استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تعیین چشم انداز سند 20 ساله، تلاش می کنیم تا در جهت تحقق برنامه های این سند حرکت کنیم.

وی در خصوص ظرفیتهای شرکت ایریکو ابهر که موفق به ساخت اولین " ترن ست" خود شده است، خاطرنشان کرد: این شرکت از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و قادر است مایحتاج ترن ست های کشور را تأمین کند بنابراین قرار شده است تا با برگزاری جلسه ای در حضور وزرای کشور و صنایع و معادن، برنامه های این شرکت را بررسی کنیم.

بهبهانی ضمن ابراز تاسف از وضعیت روکش آزاد راه زنجان - قزوین ادامه داد: متأسفانه روکش آزاد راه زنجان - قزوین با مشکلاتی مواجه است که همه این مشکلات نیز به آسفالت آن بر نمی گردد. وی تاکید کرد: باید در خصوص زیرسازی این آزاد راه نیز بازنگری شود به همین جهت نیاز به بودجه معینی در این رابطه دارد و در صورت بالا بودن تخریب در آزاد راه، روکش آن باید تعویض شود. وزیر راه وترابری در عین حال وضعیت راه های مواصلاتی استان زنجان را مطلوب دانست و افزود: با این وجود، وضعیت راه های استان باید ارتقا یابد که برای تحقق این امر، انتظار می رود همه مسئولان کمک کنند. بهبهانی با اشاره به مصوبات اخیر هیئت دولت در خصوص مرز هوایی استان زنجان افزود: پروازهای استان زنجان سابق بر این به ندرت صورت می گرفت و خوشبختانه با پیگیری های استاندار زنجان، این پروازها به دو نوبت در هفته افزایش یافته است که در این رابطه ابتدا باید به سمت تحقق پیش نیازها برویم و آن وقت نسبت به مرز هوایی اقدام کنیم.

وی با اشاره به پروژه راه تهم - چورزق که سابقه 17 ساله دارد، ادامه داد: پروژه تهم - چورزق یکی از پروژه های سنگین در کشور به شمار می رود و با وجود اینکه تا به امروز کار زیادی بر روی آن انجام شده است اما ضعیف بوده است.

وزیر راه و ترابری با بیان اینکه سعی می کنیم طی جلسه ای راه حل هایی را برای به ثمر رسیدن این پروژه اتخاذ کنیم، افزود: با همه تلاشها و کارهای صورت گرفته طی دولتهای گذشته متاسفانه این محور هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی همچنین با ابراز امیدواری از اینکه اعتبارات بخش راه استان زنجان در بودجه سال آینده ارتقا یابد، گفت: بخش راه کشور نیازمند تخصیص اعتبارات زیادی است که امیدواریم این روند با همت و همکاری نمایندگان مجلس ارتقاء یابد.

اگرچه حضور وزیر راه و ترابری در استان زنجان را می توان به فال نیک گرفت اما تمایل صرف وی به مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما باعث نارضایتی سایر خبرنگاران شد.