مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد

به گزارش اختصاصی خبرنگار مهر در زاهدان، بالاخره پس از سه سال اداره کل امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان صاحب مدیرکل شد.

بر اساس این گزارش پس از انتشار گزارش خبری تحلیلی مهر در شانزدهم اسفندماه 88 در خصوص پستهای خالی چندین ساله در استانداری و بازتاب گسترده آن در سطح کشور و استان، علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان در حکمی محمدهادی مرعشی معاون اداره کل امنیتی انتظامی استانداری را به عنوان مدیرکل این اداره پس از اینکه حدود سه سال بدون مدیر و سرپرست اداره می شد، منصوب کرد .

مرعشی استخدامی سال 1368 استانداری سیستان و بلوچستان است که سابقه خدمت به عنوان کارشناس در واحدهای مختلف استانداری از جمله تقسیمات کشوری، دهیاری سنگان، امور اجتماعی فرمانداری خاش و دبیرخانه شورای تأمین استان را در کارنامه خود دارد .

وی از سال 1383 مسئولیت دبیرخانه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان را برعهده داشته و حدود دو سال است که بعنوان معاون اداره کل امنیتی انتظامی استانداری فعالیت می کند .

پیش از این نیز سرپرست فرمانداری زاهدان و فرماندار شهرستان خاش نیز از سوی علی محمد آزاد منصوب شده بودند.

امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام سال «همت مضاعف و کار مضاغف» نامگذاری شده است مسئولان استان محروم سیستان و بلوچستان علی الخصوص استانداری که جدای از پستهای خالی مدیریتی، 60 پست کارشناسی نیز خالی دارد هرچه سریعتر با تأمین نیروی انسانی و مدیران کارآمد زمینه توسعه و آبادانی این استان را که مورد عنایت ویژه رهبری معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم نیز است فراهم کنند.