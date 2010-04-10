اعزام تیم شطرنج قزوین به مسابقات برون مرزی

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین محمد جعفر کامبوزیا عصر امروز در قزوین اظهار داشت: در سال جاری با برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها تلاش خواهیم کرد تا فعالیت رشته شطرنج در شهرستان‌ها گسترش بیشتری پیدا کند.

وی افزود: امسال تلاش بیشتری برای پیشرفت و توسعه ورزش شطرنج صورت خواهد گرفت که امیدواریم این پیشرفت در این رشته ورزشی علاقه مندان بیشتری را به خود جلب کند.

رئیس فدراسیون شطرنج کشور در قزوین اضافه کرد: با توجه به سخنان رئیس جمهور مبنی بر افزایش بودجه ورزش کشور، این امر منجر به بهبود کیفیت برگزاری مسابقات ورزشی و توسعه ورزش شطرنج هم می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیرهشت، 10 و 12 سال ایران در شهر قزوین گفت: حضور شطرنج‌ بازان مطرح کشور و رقابت فشرده ورزشکارانی که دارای عنوان‌های مختلف آسیایی و جهانی دارند، بیانگر سطح کیفی بالای این رقابت‌ها است.



کامبوزیا به برگزاری مسابقه‌های شطرنج قهرمانی ایران در شهرهای مختلف هم اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقات کشوری در شهرستان‌ها موجب افزایش انگیزه و کسب تجربه توسط شطرنج ‌بازان در این مناطق می‌شود و شطرنج ‌بازان نیز باید از این فرصت پیش آمده استفاده مناسب کنند.



وی خاطر‌نشان کرد: حضور دو مربی خارجی به صورت دوره‌ای در استان‌های مختلف کشور برای ارتقاء دانش مربیان شطرنج ایران موضوع مهمی است که به منظور فراگیری و توسعه شطرنج در نقاط مختلف کشورانجام می شود.



رئیس فدراسیون شطرنج در قزوین اظهار امیدواری کرد تیم منتخب شطرنج قزوین در سال جاری به مسابقات برون مرزی اعزام ‌شود.