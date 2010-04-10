اعزام تیم شطرنج قزوین به مسابقات برون مرزی

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین محمد جعفر کامبوزیا عصر امروز در قزوین اظهار داشت: در سال جاری با برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در استانها و شهرستانها تلاش خواهیم کرد تا فعالیت رشته شطرنج در شهرستانها گسترش بیشتری پیدا کند.
وی افزود: امسال تلاش بیشتری برای پیشرفت و توسعه ورزش شطرنج صورت خواهد گرفت که امیدواریم این پیشرفت در این رشته ورزشی علاقه مندان بیشتری را به خود جلب کند.
رئیس فدراسیون شطرنج کشور در قزوین اضافه کرد: با توجه به سخنان رئیس جمهور مبنی بر افزایش بودجه ورزش کشور، این امر منجر به بهبود کیفیت برگزاری مسابقات ورزشی و توسعه ورزش شطرنج هم میشود.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیرهشت، 10 و 12 سال ایران در شهر قزوین گفت: حضور شطرنج بازان مطرح کشور و رقابت فشرده ورزشکارانی که دارای عنوانهای مختلف آسیایی و جهانی دارند، بیانگر سطح کیفی بالای این رقابتها است.
کامبوزیا به برگزاری مسابقههای شطرنج قهرمانی ایران در شهرهای مختلف هم اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقات کشوری در شهرستانها موجب افزایش انگیزه و کسب تجربه توسط شطرنج بازان در این مناطق میشود و شطرنج بازان نیز باید از این فرصت پیش آمده استفاده مناسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: حضور دو مربی خارجی به صورت دورهای در استانهای مختلف کشور برای ارتقاء دانش مربیان شطرنج ایران موضوع مهمی است که به منظور فراگیری و توسعه شطرنج در نقاط مختلف کشورانجام می شود.
رئیس فدراسیون شطرنج در قزوین اظهار امیدواری کرد تیم منتخب شطرنج قزوین در سال جاری به مسابقات برون مرزی اعزام شود.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیرهشت، 10 و 12 سال ایران در شهر قزوین گفت: حضور شطرنج بازان مطرح کشور و رقابت فشرده ورزشکارانی که دارای عنوانهای مختلف آسیایی و جهانی دارند، بیانگر سطح کیفی بالای این رقابتها است.
کامبوزیا به برگزاری مسابقههای شطرنج قهرمانی ایران در شهرهای مختلف هم اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقات کشوری در شهرستانها موجب افزایش انگیزه و کسب تجربه توسط شطرنج بازان در این مناطق میشود و شطرنج بازان نیز باید از این فرصت پیش آمده استفاده مناسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: حضور دو مربی خارجی به صورت دورهای در استانهای مختلف کشور برای ارتقاء دانش مربیان شطرنج ایران موضوع مهمی است که به منظور فراگیری و توسعه شطرنج در نقاط مختلف کشورانجام می شود.
رئیس فدراسیون شطرنج در قزوین اظهار امیدواری کرد تیم منتخب شطرنج قزوین در سال جاری به مسابقات برون مرزی اعزام شود.
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