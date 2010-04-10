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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۹

سهم خراسان رضوی از توازن منطقه ای 400 میلیارد تومان است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: سهم توازن منطقه‌ای خراسان رضوی 400 میلیارد تومان و یک سوم اعتبارات ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت‌الاسلام حسن سبحانی ‌نیا عصرشنبه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی افزود: برای رسیدن به اهداف برنامه پنج ساله باید مدیران استان و استانداری تلاش پنج برابر داشته باشند و در این مسیر، همکاری مجمع مدیران استان با مجمع نمایندگان الزامی است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته ملی هفت هزار میلیارد تومان بوده و پنجهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت  رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال همت مضاعف، ‌کار مضاعف باید تلاش بیشتری برای رسیدن به اهداف مد نظر قرار گیرد تا به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور جامه عمل بپوشانیم.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت زمان و مدیریت منابع باید مد نظر قرار گیرد زیرا دستیابی به عدالت در دهه چهارم انقلاب، جز با رعایت اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف میسر نمی‌شود.

کد مطلب 1061064

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