600 عامل کنترل نامحسوس افتخاری در استان تهران فعالیت می کنند

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با تاکید بر ضرورت کاهش تخلفات رانندگی افزود: اجرای این طرح که توسط افراد امین این نهاد صورت گرفته در کاهش تخلفات نقش به سزایی دارد.

وی ارائه گزارش تخلف و نوع آن را از مسئولیتهای این گروه عنوان و خاطر نشان کرد: این افراد به صورت مستقیم عمل نمی کنند و تنها مشاهدات خود از تخلف افراد را در اختیار پلیس راهنمایی رانندگی قرار می دهند.

رئیس پلیس راهور فرمانده انتظامی استان تهران اظهار داشت: پس از بیان گزارش ماموران نامحسوس، برگه جریمه به درب منزل متخلف ارسال می شود و متخلف نیز ملزم به پرداخت آن است.

کمالوند با تاکید بر امین بودن افراد عضو طرح کنترل نامحسوس افتخاری عنوان کرد: با توجه به این امر گزارشات واصله از سوی این افراد مورد قبول پلیس راهنمایی رانندگی است و هیچگونه اعتراضی از سوی متخلف مبنی بر رد تخلف مورد قبول این اداره نیست.

کمالوند در خصوص چگونگی انتخاب افراد طرح کنترل نامحسوس افتخاری بیان داشت: انتخاب افراد به صورت گزینشی از سوی دستگاه ها و نهادها انجام می گیرد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به آیتمهای موجود در این طرح هیچگونه محدودیتی برای عضو شدن وجود ندارد.

114 تخلف از نوع حرکات نمایشی در گزارشات ماموران کنترل نامحسوس

رئیس پلیس راهور فرمانده انتظامی استان تهران از ارائه گزارش 114 تخلف از نوع حرکات نمایشی توسط ماموران کنترل نامحسوس استان تهران خبر داد.

کمالوند افزود: علاوه بر این در ایام نوروز 46 مورد سرعت غیر مجاز، 52 مورد سبقت نیز از سوی این افراد گزارش شده است که رسیدگی به تخلفات این رانندگان در حال پیگیری است.

وی عدم استفاده از کمر بند ایمنی، انحراف به چپ، نقص فنی و استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی را از دیگر موارد گزارش شده افراد کنترل نامحسوس ذکر کرد.