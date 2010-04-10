کم آبی قم جدی است/ گذر از بحران نیازمند توجه مردم و مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلام‌زاده امروز شنبه به همراه مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، روستایی و آب منطقه ای و همچنین دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان از پروژه خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم، سد کوچری، سد گلپایگان، سد 15 خرداد، تصفیه خانه آب قم و مرکز کنترل از راه دور تأسیسات آب و فاضلاب استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این پروژه‌ها قرار گرفت.



وی در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم در جمع خبرنگاران گفت: به حمدالله این پروژه با جدیت در حال پیشرفت است و امیدواریم با یاری خداوند و تامین به موقع اعتبارات، آب شیرین را تا پایان سال جاری به قم برسانیم.



معاون عمرانی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار خشکسالی در سال‌های اخیر در استان، کاهش شدید حجم ذخایر منابع آب استان را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: قطعا اگر در این زمینه مدیریت خوبی نداشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.



وی وظیفه توأمان مسئولان و مردم را در زمینه مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: مسئولان استان درصدد هستند با اجرای پروژه‌‌های مختلف این کمبود را جبران کنند تا مردم دچار مشکلات ناشی از کمبود آب نشوند.



غلام‌زاده در عین حال گفت: مردم نیز در این راستا باید با مصرف بهینه و پرهیز از اسراف مسئولان را یاری کنند تا بحران خشکسالی و کمبود آب را با کمترین مشکلات سپری کنیم.



وی تاکید کرد: اگر مردم در مقطع کنونی به کمک مسئولان آب و آبفا استان نیایند قطعا در ماه‌های گرم سال دچار مشکل خواهیم شد.



معاون عمرانی استاندار قم همچنین در نشستی با مدیرعامل، قائم مقام و معاون بهره‌برداری و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان در جریان فعالیت‌های فن‌آورانه آبفا در مقوله آب شهری قرار گرفت و با اشاره به وضعیت اقلیمی و ناپایدار مصرف آب در استان قم تصریح کرد: اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته این تجربه را در اختیار آبفا گذاشته است تا بتواند به صورت مناسبت کار تامین و توزیع آب را در شهر قم انجام دهد.



وی تأکید کرد: با توجه به اینکه آب از نیازهای اساسی و اولیه مردم است باید سعی شود با مدیریت مناسب، مردم در این زمینه دچار مشکل نشوند.



غلام‌زاده همچنین خواستار اطلاع‌رسانی کم‌آبی در سطح استان از طریق رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما به مردم شد و از مدیران صدا و سیما و سایر رسانه‌ها خواست در این زمینه همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند.



وی افزود: مردم باید با اطلاع از کمبود آب در استان در زمینه مدیریت مصرف دقت کافی و لازم را داشته باشند.



معاون عمرانی استاندار در پایان اظهار داشت: با توجه به اهمیت تامین و توزیع آب، حوزه معاونت استانداری قم آماده هرگونه همکاری هم در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و هم در تأمین اعتبارات کافی در این زمینه است تا شرکت آب و فاضلاب ماموریت مهم خود که تامین آب مناسب برای شهروندان است را با موفقیت به انجام برساند.