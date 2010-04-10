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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

طی چهار ماه گذشته/

هیچ موردی از آنفلوانزای A در کشور مشاهده نشده است

هیچ موردی از آنفلوانزای A در کشور مشاهده نشده است

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: طی چهارماه گذشته هیچ موردی از بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا افزود: از چهار ماه پیش تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور گزارش نشده است.

وی گفت: موج دیگری از این بیماری در کشورهای آمریکای جنوبی از جمله مکزیک، برزیل، السالوادر و هندوراس و و ایالتهای جنوب‌شرقی آمریکا شروع شده است و در این کشورها موارد بیماری و همچنین موارد بستری در بیمارستان افزایش یافته است.

گویا به هموطنان توصیه کرد که از مسافرتهای غیرضروری به این کشورها خودداری کنند و در تماس با مسافرینی که از این کشورها به کشورمان باز می‌گردند، نکات بهداشتی را رعایت کنند.

وی همچنین از تشکیل کمیته جهانی تجدیدنظر در برنامه همه‌گیری آنفلوانزا و ارتباط آن با مقررات بین‌المللی بهداشتی در ژنو خبر داد و گفت: در این اجلاس تغییراتی که در ساختار ویروس ایجاد شده است و همچنین تغییرات ژنتیکی این بیماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1061069

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