انتظار ربع قرنی برای یک افتتاح/ بیماران در انتظار بیمارستان 24 ساله!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، در حالیکه مردم شهرستان پلدختر سالهاست در انتظار افتتاح بیمارستان پلدختر به سر می برند ظهر امروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در همایش سلامت در شهرستان پلدختر در سخنانی بازهم تاریخ افتتاح این بیمارستان را تعویق انداخت.

دکتر اردشیر شیخ آزادی در این همایش در سخنرانی خود عنوان کرد: بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر اردیبهشت ماه سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

این سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی در حالی مطرح می شود که پیش از این وزیر مسکن و شهرسازی در سخنانی که در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر عنوان کرد تاریخ بهره برداری از این بیمارستان را اواخر فروردین ماه سالجاری عنوان کرد.

علی نیکزاد در سفری که اسفندماه سال گذشته به استان لرستان داشت عنوان کرد: بیمارستان شهرستان پلدختر تا پایان فروردین سال 89 افتتاح خواهد شد که در این راستا وزارت مسکن مطالبات پیمانکار را تا آخر اردیبهشت ماه پرداخت خواهد کرد.

این در حالی است که تا پیش از سفر وزیر مسکن و شهرسازی عمده ترین علت عدم افتتاح بیمارستان پلدختر از سوی مسئولان عدم پرداخت مطالبات پیمانکار عنوان شده بود.

فرماندار پلدختر پیش از این در سخنانی از وضعیت بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر انتقاد کرده بود و بیان داشت: با وجود اینکه این بیمارستان دارای پیشرفت فیزیکی 98 درصد است ولی به دلیل مسائل پیش پا افتاده هنوز به بهره برداری نرسیده است.

فریدون رشیدی خاطر نشان کرد: محوطه سازی، تسطیح و مرمت خیابانهای اطراف این بیمارستان از جمله مسائلی است که پیمانکار تاکنون اقدام به تکمیل و نهایی کردن آنها نکرده است.

وی با اشاره به دلایل عدم انجام کار از سوی پیمانکار، افزود: متاسفانه بیمارستان با شرایط فعلی قابل استفاده و تحویل موقت نیست و از سوی دیگر پیمانکار نیز با این بهانه که با او تسویه نشده است حاضر به تکمیل کار نیست و بیمارستان را "گروگان" گرفته است.

این اظهارات فرماندار پلدختر و پیگیریهای مسئولان در سفر وزیر مسکن منجر به وعده نیکزاد مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکار تا پایان اردیبهشت ماه شد تا این بار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی علت تاخیر در بهره برداری بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر را عدم تجهیز این بیمارستان عنوان کنند.

به هر حال با گذشت 24 سال از کلنگ زنی بیمارستان پلدختر در سال 1364 بهره برداری از این بیمارستان هر روز به تعویق می افتد تا این بیمارستان به عمر بسیاری از بیماران پلدختری کفاف ندهد.

در حالی وعده افتتاح بیمارستان پلدختر بازهم به اردیبهشت ماه موکول شد که پیش از این توسط مسئولان مختلف از وزیر مسکن گرفته تا مسئولان استانی و محلی تاریخ های متفاوتی از بهمن ماه، اسفند ماه، پایان سال 88، فروردین سال 89 و ... برای افتتاح این بیمارستان 24 ساله عنوان شده است.

در حالی بیمارستان پلدختر بنا بر آخرین وعده مسئولان به روزهای افتتاح خود نزدیک می شود که به نظر می رسد بیمارستانی با عمر 24 سال به لحاظ فنی و ساختمانی نتواند مدت زمان زیادی به مردم این شهرستان خدمات ارائه کند.

این در حالی است که شهرستان پلدختر به عنوان یکی از پر ترددترین شهرستانهای کشور در مسیر ترانزیت شمال به جنوب همواره شاهد تصادفات جاده ای بسیاری بوده است که مصدومان آن به بیمارستانهای شهرهای همجوار انتقال یافته اند که این امر زمینه صدمات جبران ناپذیری را فراهم کرده است.