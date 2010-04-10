"بندرگز" به عنوان شهر سالم کشور تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی عصر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در کشور 24 شهر به عنوان شهر سالم تعیین شدند که از این تعداد یک شهر در این استان واقع شده است.

وی اظهار داشت: شهرنشینی و سلامت شعار سالجاری هفته سلامت در کشور است که شامل هوای پاک و سالم، غذای طبیعی، ایجاد فضای سبز و .. می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با گلایه از تاخیر وزارت مسکن و شهرسازی در تکمیل پروژه بیمارستان صیاد شیرازی، خواستار عملی شدن هرچه سریعتر وعده مسئولان این وزارتخانه در تحویل این پروژه به دانشگاه علوم پزشکی استان شد.

سمنانی یادآور شد: طبق برنامه زمان بندی شده قرار بود که این پروژه تا پایان اسفندماه 88 به اتمام و جهت تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی گلستان تحویل شود.

وی با بیان این که هیچ یک از این اتفاقات در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده، عملی نشده است، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گفتگو با وزیر مسکن، مقرر شد تا عملیات احداث این پروژه تا پایان شهریور 89 به اتمام برسد که چنانچه این اتفاق رخ دهد دانشگاه علوم پزشکی استان نیز ظرف مدت شش ماه آن را تجهیز و برای بهره‌برداری آماده خواهد کرد.

سمنانی اضافه کرد: البته با سرعتی که در حال حاضر از روند انجام کار مشاهده می‌شود بعید می‌دانم این بار نیز پروژه در زمان وعده داده شده تحویل شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه وضعیت مرگ و میر از بیماری‌های واگیر به غیر واگیر تغییر کرده است و رعایت شیوه صحیح زندگی و اصلاح الگوی مصرف غذا و همچنین تحرک از سوی مردم ضروری است.