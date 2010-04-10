به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئولین پیشین و جدید دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه با بیان این که انجمن‌های علمی حوزه ریشه در مرجعیت دارد، اظهار داشت: وظیفه اصلی انجمن‌های علمی حوزه‌، شناساندن جایگاه اصلی حوزه‌های علمیه در حوزه دین و اسلام به جهانیان است و این در کنار همکاری با مدیران حوزه‌های علمیه و پشتیبانی مراجع عظام تقلید قابل دسترسی است.



وی دوره اول و دوم مدیریتی انجمن‌های علمی حوزه را به ترتیب دوران مدیریت عمل‌گرا و مدیریت ساختارگرا دانست و عنوان کرد: دوره سوم فعالیت‌های انجمن‌های علمی حوزه دوره آرمان‌گرایی در قالب یک برنامه توسعه و چشم انداز بلند مدت است که رسیدن به این مهم هرگز بی‌نیاز از مدیریت دوره عمل‌گرا و ساختارگرا نخواهد بود.



وی با اشاره به نیاز حوزه‌های علمیه به یک نهاد علمی همچون انجمن‌های علمی حوزه، گفت: این نهاد نه یک نهاد پژوهشی و نه یک نهاد آموزشی است و این نهاد در عرض هیچ نهاد دیگری قرار نمی‌گیرد بلکه جایگاه آن در طول همه نهادهای آموزشی و پژوهشی است.



مهاجرنیا با انتقاد از عدم تثبیت جایگاه انجمن‌های علمی حوزه در حوزه‌های علمیه گفت: متأسفانه ساختار انجمن‌های علمی حوزه در برنامه‌های توسعه حوزه‌های علمیه و در بین مراجع تثبیت نشده است.



وی کمک به ظرفیت‌های نهادهای آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه و شکوفایی علمی و نهضت جنبش نرم افزاری کشور را از وظایف انجمن‌های علمی دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف و مهم‌تر از آن رسیدن به جایگاه فرا حوزوی فرا ملی در جهان، باید چشم انداز برنامه‌های توسعه خود را در قالب برنامه‌های مدون ترسیم کنیم و با توجه به آن به پیش برویم.



انجمن‌های علمی حوزه حتی در بدنه حوزه علمیه نیز شناخته شده نیست



مدیر کل معاونت و مطالعات پژوهشی دبیر‌خانه و مسئول اسبق دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه در خصوص کارهای انجام گرفته در دوران مدیریتی خود در دبیر‌خانه انجمن‌های علمی حوزه اظهار داشت: تشکیل شورای اداری و برگزاری جلسات منظم، تشکیل شورای مشورتی و کارشناسی و کمسیون انجمن‌های علمی، برگزاری جلسات هم اندیشی، تشکیل سامانه ارزیابی فعالیت‌های انجمن‌های علمی حوزه، تشکیل واحد نظارت و ارزیابی بر کار هیئت مدیره انجمن‌های علمی، تشکیل واحد پشتیبانی انجمن‌های علمی، چاپ نشریه و … را از جمله کار‌های دوره مدیریتی خود برشمرد.



حجت الاسلام محمد ساجدی در خصوص تشکیل سامانه ارزیابی فعالیت‌های انجمن علمی حوزه عنوان کرد: در این سامانه فعالیت‌های انجمن‌های علمی مورد ارزیابی قرار گرفت و رتبه هر انجمن مشخص گردید و اعتباراتی که به انجمن‌ها اختصاص پیدا می‌کند نیز بر اساس همین رتبه‌بندی می‌باشد.



ساجدی با بیان این که انجمن‌های علمی حوزه حتی در بدنه حوزه علمیه نیز شناخته شده نیست، گفت: انجمن‌های علمی از ظرفیت علمی و کارشناسی بالفعل خوبی برخوردار است، اما این ظرفیت‌ها حتی در بدنه حوزه علمیه نیز شناخته شده نیست و به همین منظور فعالیت‌هایی همچون ارتباط با رسانه‌های ارتباط جمعی، دیدار با مراجع عظام، امضاء تفاهم‌نامه با نهاد‌ها و سازمان‌های استانی و کشوری، انتشار لوح‌های فشرده و ... را در زمینه تقویت، توسعه و شناساندن انجمن‌های علمی حوزه انجام دادیم.



مقامات ارشد کشور و مراجع تقلید نگاه ویژه‌ای به انجمن‌های علمی حوزه داشته باشند



معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه نیز در این مراسم با بیان این که اگر جایگاه انجمن‌های علمی حوزه تثبیت شود، کمک بزرگی به بخش‌های علمی کشور خواهد شد، ابراز داشت: برای تثبیت جایگاه اصلی انجمن‌های علمی حوزه باید مقامات ارشد کشور و مراجع عظام نگاه ویژه‌ای به این نهاد داشته باشند.



حجت الاسلام سید رضا عماد ارزیابی فعالیت‌های انجمن‌های علمی، نیاز سنجی پژوهشی‌، آموزش ترویجی دانش، و ... را از فعالیت‌های پیش بردی انجمن‌های علمی حوزه عنوان کرد و گفت: برای تثبیت جایگاه انجمن‌های علمی باید برنامه‌های میان مدت و بلند مدت تدوین شود تا بر اساس آن به سمت تدوین جایگاه انجمن‌های علمی در سطح کشور و جهان حرکت کنیم.



مدیر کل امور پژوهشی معاونت پژوهشی انجمن‌های علمی حوزه با اشاره به تفاوت حوزه فعالیت‌های انجمن‌های علمی حوزه با مراکز و مؤسسات پژوهشی، اظهار داشت: تلاش برای ارتقای دانش، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص، کمک به استاندارد سازی فعالیت‌ها در حوزه علمیه، گسترش و تحکیم روابط با مراکز و مجامع علمی، مشارکت در برنامه‌های توسعه علمی کشور با ارئه راهکار‌های مناسب از وظایف انجمن‌های علمی حوزه می‌باشد.



حجت الاسلام جواد رفیعی ادامه داد: شناخت آسیب‌ها و نقاط و ضعف و قوت و ارائه راهکارهای کاربردی به منظور بالا بردن سطح فرا نهادی انجمن‌های علمی، تلاش در جهت اصلاح نگرش درون حوزوی و برون حوزوی به بحث انجمن‌های علمی حوزه، از دیگر وظایف این نهاد است.



رفیعی ابراز امیدواری کرد تا در دور جدید فعالیت‌ها، دبیر‌خانه انجمن‌های علمی حوزه بتواند در سایه همکاری با مراکز انجمن‌های علمی‌، یک برنامه علمی، روشمند و زمانمند را تدوین کند تا مراکز علمی کشور با توجه به آن بتوانند فعالیت‌های خود را هدفمند دنبال کنند.



نماینده مسئولین انجمن‌های علمی حوزه نیز در این مراسم به بیان پیشنهاداتی پرداخت و گفت: ترسیم چشم انداز و اهداف آینده انجمن، توجه به بحث ارزیابی ممیزی علم و دانش که به نحوی بررسی ممیزی خود انجمن‌ها است، گسترش رابطه دبیر‌خانه انجمن‌های علمی با سایر انجمن‌های مشابه با عملکرد خود و .. می‌تواند به آینده بهتر انجمن‌های علمی کمک کند.



سید رضا مؤدب با اشاره به سر لوحه قرارگرفتن شعار همت مضاعف‌، کار مضاعف در انجام فعالیت‌های تمامی نهاد‌ها، بیان کرد: انجمن‌های علمی حوزه به منظور پیشبرد هر چه بهتر فعالیت‌های علمی کشور، باید مراکز علمی را شناسایی و زمینه همکاری و ایجاد یک ارتباط جدی با مدیران سایر مراکز علمی و مطالبات از آنها را فراهم کنند.



گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات حجت الاسلام محمد ساجدی‌، مدیر اسبق دبیر خانه انجمن‌های علمی حوزه تقدیر و حکم مدیریت حجت الاسلام محسن مهاجر‌نیا قرائت شد.