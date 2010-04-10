ساخت بیمارستان و دانشکده پزشکی رودهن آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، با تلاش مسئولین محلی شهرستان دماوند، شهر رودهن و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر پروژه بیمارستانی که سالها پیش قرار بود در جنب دانشگاه مذکور ساخته شود در سال جاری آغاز بکار خواهد کرد.

نماینده مردم فیروزکوه، دماوند و رودهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: سالها بود که مسئولان محلی شهر رودهن برای یافتن محلی مناسب که دانشگاه آزاد اسلامی این شهر توان پرداخت هزینه خرید آن را داشته باشد تلاش می کرد.

شاهرخ رامین از تحویل قانونی زمین مذکور به دانشگاه آزاد اسلامی شهر رودهن خبر داد و گفت: در روزهای انتهایی سال 88 زمینی مناسب برای احداث بیمارستان به صورت قانونی تحویل دانشگاه فوق شد.

این مسئول با بیان اینکه نقشه های پیک موجود برای بیمارستان رودهن مناسب نیست، خاطرنشان کرد: طرحهایی موسوم به نقشه های پیک برای ساخت و احداث بیمارستان وجود دارد که کارشناسان امر هیچ یک از این طراحی های از پیش تعیین شده را برای زمین بیمارستان مذکور مناسب ندانستند به همین علت میبایست یک پلان مناسب برای این زمین تهیه و ارائه شود.

وی بیان داشت: نقشه زمین بیمارستان رودهن توسط شرکت مهندسی معتبری در حال تکمیل شدن است و زمانی معادل دو ماه برای اتمام آن صرف خواهد شد و در صورت ایجاد موافقتهای لازم با شرکتهای ساخت و ساز خارجی یا داخلی کار احداث این بیمارستان بزودی آغاز خواهد شد.

رئیس فراکسیون بهداشت و درمان مجلس از ایجاد دانشکده های پزشکی مختلف در رودهن خبر داد و عنوان کرد: طی نشستی که چندی پیش با دکتر جاسبی و دکتر دستجردی داشتیم مقدمات ایجاد دانشکده های مختلف پزشکی نظیر پرستاری، مامایی و داروسازی در رودهن انجام شد.

رامین زمان احداث دانشکده های پزشکی را طی یک پروسه چند ساله محقق دانست و اظهار داشت: این دانشکده ها به دنبال ساخت بیمارستان در شهر رودهن احداث می شود و بدین ترتیب شهر دانشگاهی رودهن به عنوان قطبی علمی در کشور شناخته خواهد شد.

شهر 30 هزار نفری رودهن با مساحتی نزدیک هزار و 400 هکتار در سی کیلومتری شمال شرق استان تهران قرار داشته و با شهرهایی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.