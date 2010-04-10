بیمه طلایی فرهنگیان در ارائه خدمات درمانی محدودیت هزینه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در مراسم امضای قرارداد آموزش و پرورش با این شرکت که عصر روز شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، گفت: بر اساس این قرار داد برای سزارین تا سقف یک میلیون تومان، دندانپزشکی تا سقف 200 هزار تومان، خرید عینک 50 هزار تومان، لیزر چشم برای هر چشم 300 هزار تومان تعیین شده است.

سهامیان مقدم افزود: همچنین برای سایر بیماریها جراحی‌های بزرگ، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی هیچگونه سقفی تعیین نشده و آموزش و پرورش تمام هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این قرار داد تجاری محسوب نمی‌شود، بلکه یک امر مقدس و خدمت رسانی به معلمان است و ما سعی می‌کنیم هیچگونه کوتاهی را در خدمت رسانی نداشته باشیم.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی در این مراسم افزود: امروز با همت همه مسئولان در وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن برای بیمه و درمان فرهنگیان در سراسر کشور قدم مؤثر برداشته شد.

وی ادامه داد: این بیمه طلایی بالاترین درجه خدمت در تاریخ آموزش و پرورش است که حق فرهنگیان بوده و وظیفه ما بود که این قدم بزرگ را برداریم.

وی تصریح کرد: تفاهمنامه بیمه طلایی با تمام ضوابط قانونی از جمله برگزاری مناقصه انجام شده که از اول اردیبهشت ماه و همزمان با هفته معلم به تمامی فرهنگیان داده می‌شود و قابل اجراست.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همه فرهنگیان و تمام افرادی که در وزارت آموزش و پرورش کار می‌کنند این جایگاه و شان را دارند که بیشترین خدمت به آنها انجام شود.