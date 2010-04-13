مدیر مرکز آموزش های غیرحضوری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این مرکز در جهت ارتقاء سطح علمی مدیران، مسئولان و اساتید حوزه های علمیه، اقدام به برگزاری دوره آموزش مجازی درمقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) برای داوطلبان تحصیل در رشته های تخصصی کرده است.

حسن حق پرست افزود: 235 نفراز مدیران و اساتید حوزه علمیه خواهران، پس از گذراندن یک دوره مقدماتی و مصاحبه علمی، امکان ادامه تحصیل در رشته های تخصصی را به صورت مجازی خواهند داشت این دوره آموزش مجازی از اول مهر ماه سال جاری، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، آغاز می شود.

وی افزود: شرایط و ضوابط این دوره، از قبیل تعداد ترم های تحصیلی، برگزاری آزمون ها و ارائه پایان نامه، همانند دوره های حضوری خواهد بود و تنها تفاوت این نظام آموزشی با آموزش حضوری، برگزاری آن به صورت مجازی است که مدیران و اساتید حوزه های علمیه به دلیل مسئولیت های اجرایی واشتغال به تدریس از این تسهیلات برخوردار می شوند.

مدیر مرکز آموزش های غیرحضوری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود: دراین دوره آموزشی در پایان هر ترم، آزمونهایی به صورت آنلاین در 10 نقطه کشور با حضور نمایندگان مرکز برگزار می شود.