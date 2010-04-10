زمینه حضور سرمایه گذاران در نیروگاه های برق استان مرکزی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، داود عابدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از آغاز فعالیت این کمیته که با هدف تسهیل در فرایند سرمایه گذاری در تولید برق در مقیاس های کوچک تاکنون مجوز فعالیت به 10 سرمایه گذار علاقمند به احداث این نیروگاه های تولید برق در استان صادر شده است.

وی اضافه کرد: صدور این مجوزها در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی است که با جدیت در این زمینه تلاش خواهد شد.

عابدی تصریح کرد: دفتر بازار برق و جلب مشارکتهای مردمی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی پس از استقلال شرکت توزیع و با عنوان واحد بازار برق در سال 86کار خود را آغاز کرد که بعدها پس از تصویب چارت به دفتر بازار برق و سپس با اضافه شدن واحد جلب مشارکتهای مردمی به عنوان دفتر بازار برق و جلب مشارکتهای مردمی تغییر نام داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ادامه از برگزاری 19 جلسه کارشناسی تخصصی مرتبط با بازار برق با حضور کارشناسان فعال در حوزه بازار برق هر امور از مرداد 87 تا کنون، برگزاری جلسه های آموزشی در سطح مدیران شرکت، انجام مکاتبه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کلیه کارشناسان فعال در حوزه بازار برق در دانشگاه صنعت آب و برق اراک، تشکیل کمیته بازار برق در شرکت در سال گذشته، مشارکت دادن هر یک از امورهای استان در امر پیش بینی بار از طریق تفویض انجام برآوردبار هر امور به کارشناسان همان امور و تعریف دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل چگونگی پیش بینی بار و کنترل خطا در دفتر بازار برق جهت تعریف نحوه ارتباط این کارشناسان با بازار برق ستاد باعنوان مجموعه فعالیت های دفتر بازار برق ستاد شرکت در راستای توسعه بازار برق به کلیه امورهای استان و فراهم کردن زمینه بازار حضور خرده فروشی برق در استان را بخشی از فعالیت های صورت گرفته این دفتر عنوان کرد.

وی از تدوین دستورالعملی به منظور ارزیابی عملکرد دفتر بازار برق با هدف ایجاد مکانیزمی برای نظارت برعملکرد دفتر،انجام مکاتبات لازم در خصوص خرید نرم افزار ممیزی صورت حساب از پژوهشگاه نیرو، برگزاری مناقصه نصب کنتورهای ACE6000، شفاف سازی انرژی مبادله شده با استانهای قم و لرستان و تنظیم صورت جلسه های نهایی وهمچنین انجام صورت جلسه مربوط به انرژی خریداری شده از ابتدای سال 88 به شکل ماهیانه و منظم با شرکت برق منطقه ای باختر به منظور اطمینان از صحت اعداد ماهیانه ثبت شده توسط کنتورها با عنوان مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در خصوص شفاف سازی مسائل مرتبط با بازار انرژی بیان کرد.

عابدی اظهار داشت: ارائه پیشنهاد در سطح کمیته استان یپیشگیری و ساماندهی اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و همچنین شرکت توانیر در خصوص راه اندازی طرح جامع کنترل مکانیزه سوخت مایع تحویلی به متقاضیانی که دارای مولدهای دیزلی بوده و اخذ مصوبه مربوط از کمیته استانی وتدوین دستورالعمل جامع کنترل مکانیزه سوخت جهت طرح و تصویب در کمیته مذکورازجمله اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری مسایل مرتبط با متقاضیان دریافت سوخت است.