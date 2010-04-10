حصار پادگان قلعه مرغی اردیبهشت ماه برداشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف امروز شنبه در مراسم افتتاح 55 پروژه عمرانی، فرهنگی، ترافیکی و خدماتی شهرداری منطقه 16، با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف و بیان این که امسال تمامی دستگاه های دولتی، خصوصی و همه مردم باید نسبت به سال قبل تلاش بیشتری کنند، گفت: گاهی در رسانه ها و برخی محافل خود را ملت پرکاری می دانیم در صورتی که بسیاری از کشورها که شرایط ما را هم ندارند، از ما بیشتر فعالیت می کنند.

وی افزود: در حوزه فعالیت شهرداری، برخی کارها به مرحله ای رسیده که اگر مردم با ما همکاری نکنند، سرعت و پیشرفت لازم را نخواهیم داشت و از این رو مردم باید با ما همکاری کنند تا ماموریت خود را پیش ببریم.

قالیباف تصریح کرد: از روزی که به شهرداری آمدم به مردم صبور جنوب شهر تهران قول دادم تا نگذارم فاصله جنوب و شمال تهران که در گذشت زمان ایجاد شده است، بیشتر شود و حتی این فاصله را کمتر هم کنم و امروز مدعی هستم و فکر می کنم که افکار عمومی نیز قبول دارند که در این مدت چهار سال به قول خود وفا کردم و پروژه ای نیست که شروع آن در جنوب تهران نباشد.

شهردار تهران با بیان این که در تخصیص اعتبارات و رشد زیر ساختها، جنوب شهر در اولویت قرار دارد، گفت: گاهی زیر ساختها در جنوب شهر آماده نبود و شرایط آن در شمال شهر وجود داشت، اما با این حال با هزینه و زمان بیشتر زیر ساخت ها را در جنوب شهر فراهم کردیم و امروز نیز اگر هر فرد منصفی به شهر نگاه کند، این تغییرات را می بیند و اگر این تغییرات را مردم حس نکنند از ضعف ماست.

وی افزود: موضوعاتی مانند نظافت و خدمات شهری که زمانی از موضوعات مهم شهر بود، امروز از موضوعات اصلی نیست و در زمینه فضای سبز و سرانه های خدماتی در مناطق مختلف به ویژه مناطق جنوبی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به احداث پل جوادیه خاطرنشان کرد: اگر قرار بود پل جوادیه به شکل ساده و مانند سایر پلها ساخته شود در مدت هفت ماه به اتمام می رسید، اما این پل در طراحی، اجرا و تکنولوژی ساخت منحصر به فرد است و جز زیباترین پلهای خاورمیانه محسوب می شود.

قالیباف تصریح کرد: پل جوادیه حتی در مقایسه با پلهای ساخته شده در سایر کشورهای دنیا نیز پروژه ای نمونه است و چنین اقداماتی با هدف محرومیت زدایی در جنوب تهران اتفاق می افتد.

شهردار تهران با اشاره به پروژه انبار نفت در جنوب تهران گقت: مجموعه انبار نفت یا همان پروژه "نینوا" قرار بود سه ساله تمام شود، اما وقتی طراحی پل جوادیه تغییر کرد به این نتیجه رسیدیم که ابتدا این پل به شکل طراحی جدید اجرا و ساخت پروژه نینوا پس از آن آغاز می شود.

قالیباف با تاکید بر این که باید برای تولید ثروت در جنوب شهر برای از بین رفتن محرومیتها تلاش کنیم، گفت: خط 3 متروی تهران از منتهی الیه اتوبان شهید سعیدی تا بزرگراه شهید محلاتی ادامه دارد که کار اجرایی آن دو سال است که آغاز شده و بخش قابل توجهی از آن انجام شده و در طول مسیر ایستگاه و کارگاههای آن در حال تجهیز است و در آینده نزدیک افتتاح می شود.

وی با اشاره به قول خود به شهروندان در مورد ساخت سالیانه 15 کیلومتر خط، افزود: تست گرم مسیر پیروزی در خط 4 مترو انجام شده است که از منتهی الیه شرق تهران در افسریه تا شهرک اکباتان در ورودی جاده کرج ادامه دارد و تونل آن به طور کامل احداث شده و در کمتر از دو ماه آینده تا میدان انقلاب به بهره برداری می رسد.



شهردار تهران تصریح کرد: در مسیر خط 7 مترو نیز تونل سازی با استفاده از روش تی بی ام به سرعت از جنوب نواب آغاز شده است که برای اولین بار است که در این مسیر از این روش استفاده می شود.

وی بیان داشت: اگرچه در جنوب شهر کار با شتاب بیشتر انجام می شود، اما فعالیتهای شهرداری در شمال شهر تعطیل نشده است و باور داریم که این هنر نیست که جایی که شتاب کارها بیشتر است این شتاب کمتر شود، همه کارها در تهران با کنترل انجام می شود و شاهد انجام اقدامات خوب در سطح شهر تهران با اولویت جنوب شهر هستیم.

قالیباف با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه بافتهای فرسوده گفت: در این زمینه نیز شهرداری هیچ هزینه ای برای صدور پروانه نمی گیرد ومالکان بافتهای فرسوده برای دریافت جواز ساخت، پولی به شهرداری پرداخت نمی کنند و هرچه وام می گیرند، برای ساخت و ساز هزینه خواهند کرد و حتی گفته ایم که خلافی های سال های گذشته را نیز به آن ها ببخشند.

وی با بیان این که برای خدماتی که انجام می دهیم هیچ منتی بر شهروندان نداریم، گفت: در زمان انقلاب هر جا نیاز بود، مردم جنوب شهر به میدان آمدند و امروزمحله و کوچه ای در این مناطق نیست که شهید و یا جانبازی نداشته باشد و من که در آن دوران و در جبهه شاهد از خودگذشتگی مردم جنوب شهر بودم، امروز خدماتی را که انجام می شود حق مسلم آن ها می دانم.

شهردار تهران در پاسخ به سوال شهروندی در رابطه با انتقال کارخانه روغن نباتی قو ، سنگ بری ها و ترمینال نیز گفت: همه این اقدامات در حال بررسی و انجام است و در موعد مقرر خود و طبق برنامه انجام می شود.