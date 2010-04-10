هنرمندان باید به روز حمایت شوند

تهمینه دانیالی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: مدیران استان باید بیشتر در این بخش فعالیت کنند، استاندار و بقیه مدیران در حوزه فرهنگی و هنری مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، مراکز عملی و آموزشی، بازرگانی و صندوق مهر امام رضا (ع) با یک عزم جدی باید وارد شوند.

معاون صنایع دستی کشور با اعلام اینکه کارگاه های تولید صنایع دستی " گمج " باید در استان توسعه یابد، افزود: وقتی غذای سنتی گیلان را در گمج می پزند، در این ظرف غذا با کیفیت بهتری از ظروف تفلون پخته می شود و سرطان زا هم نیست.

وی تاکید کرد: به سمت تولید صنایع دستی و بومی کشور باید حرکت کرد به ویژه در عرصه فرهنگی ایران که در گذشته کارهای بسیار بزرگی شده است.

دانیالی ادامه داد: در حوزه آموزش، توانمند کردن و حمایت از تولیدات صنایع دستی به ویژه بازاریابی و بازار رسانی باید فعالیت بیشتر انجام شود.

وی گفت: توسعه صنایع دستی خانگی در حوزه فرهنگ و هنر مد نظر است که با پرداخت تسهیلات از سوی وزارت کار و صندوق مهررضا (ع) از این مشاغل حمایت خواهد شد.

معاون صنایع دستی کشور افزود: به واحدهای صنایع دستی خانگی 100میلیون ریال و به واحدهای کارگاهی تا سقف 500 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود.

وی ادامه داد: از ویژگی های خوب استان گیلان این است که می توان از ظرفیتهای مرزی استان مانند بازارچه های مرزی استفاده بهینه کرد که متاسفانه در دوره های گذشته خیلی به آن بهاء داده نشده است.