81 درصد از کودکان کرمانی از حضور در مهدکودک محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود 31 هزار و 305 نفر کودک و نوزاد در مهدکودکهای استان کرمان گفت: طبق آمار موجود تنها 18.2 درصد کودکان واجد شرایط در استان کرمان تحت آموزشهای مهد کودکها قراردارند و بقیه از این آموزشها محروم هستند.

وی افزود: تعداد کل مهدهای کودک در استان کرمان 629 مهد شهری و روستایی است که آموزشهای لازم به کودکان را قبل از ورود به دبستان ارائه می دهند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای بهزیستی افزایش میزان مهدکودکها به خصوص در نقاط محروم و دور افتاده و مهدهای روستایی است.

وی توسعه مهدهای موجود در استان و تشویق خانواده ها برای ورود کودکان به مهدها را از برنامه های آتی بهزیستی دانست.

عباسی خاطرنشان کرد: توزیع یارانه ویژه در دهکهای پائین جامعه و توزیع یک وعده غذای گرم در مهد های روستایی و همچنین مهدهای حاشیه شهرها از سیاستهای دیگر بهزیستی است.

وی تاکید کرد: برنامه های آموزشی مهدها نیز طبق نیاز جامعه باید از لحاظ کیفی افزایش یابد و نظارت و درجه بندی بر مهدها با جدیت پیگیری شود.

وی توسعه مهدها در جنوب استان کرمان را با توجه به محرومیت منطقه ضروری دانست و بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی ویژه مربیان و عقد تفاهم نامه آموزشی با سازمانهایی همچون آتش نشانی و راهنمایی و رانندگی و علوم پزشکی برای مربیان و کودکان از جمله برنامه های انجام شده بهزیستی کرمان است.

وی توجه به مسائل دینی و مذهبی را از دغدغه های جدی مهدکودکها دانست و خواستار آشنایی بیشتر کودکان با مبانی دین در این مراکز آموزشی شد.