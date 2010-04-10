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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

برگزاری همایش مثنوی شناسی در کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی

برگزاری همایش مثنوی شناسی در کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی

کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی عصر سه شنبه 24 فروردین با همایش "بیست و شش هزار آینه" میزبان علاقمندان به مولانا و آثار اوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش تقی محمدی فکورزاده شاعر مجموعه "عصر یکشنبه‌های بارانی"  به شرح مثنوی مولوی می پردازد.

همایش "بیست و شش هزار آینه" دعوتی از جوانان مشتاق آگاهی است تا به دنیای پر رمز و راز مثنوی وارد شوند و نظری ژرف اندیشانه بر مفاهیم عرفانی سرزمین خود بیندازند.

در بخشهایی از این برنامه پروفسور حسین باهر پژوهشگر و روانشناس نیز به پرسشهای علاقمندان در حوزه دیدگاههای و شخصیت مولانا پاسخ خواهد گفت و حاضران را با ابعادی بکر از اندیشه‌های مولوی آشنا می‌کند.

همایش "بیست و شش هزار آینه" ساعت 17 در کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی به نشانی خیابان شهران، بعد از زیر گذر همت، فرهنگسرای معرفت برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1061102

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