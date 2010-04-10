به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دیدار دو تیم استقلال و الاهلی عربستان از سری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و بروز شایعات در خصوص نارضایتی و جدایی وحید‌طالب‌لو، دروازه‌بان آبی پوشان گفت: به خاطر تعهد اخلاقی که نسبت به هواداران استقلال دارم، تا پایان فصل به تیم دیگری فکر نمی کنم.

طالب‌لو در خصوص دیدار استقلال و الاهلی عربستان گفت: ما باید این حریف عربستانی را در تهران شکست دهیم و صعودمان به دور بعد را قطعی کنیم.

طالب‌لو در ادامه اوضاع استقلال را بسیار خوب و آینده این تیم را روشن توصیف کرد و از هواداران خواست در دیدار با الاهلی تحت هر شرایط در ورزشگاه آزادی حضور یابند و با تشویق‌ خود روحیه‌بخش استقلالی‌ها باشند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان در هفته پنجم هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.