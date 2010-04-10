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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

طالب‌لو با رد شایعات:

تا پایان فصل به تیم دیگری فکر نمی‌کنم/ باید الاهلی را در تهران شکست دهیم

تا پایان فصل به تیم دیگری فکر نمی‌کنم/ باید الاهلی را در تهران شکست دهیم

دروازه‌بان استقلال با رد شایعاتی که در مورد جدایی‌اش از این تیم مطرح می شود گفت: تا پایان فصل به تیم دیگری فکر نمی‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دیدار دو تیم استقلال و الاهلی عربستان از سری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و بروز شایعات در خصوص نارضایتی و جدایی وحید‌طالب‌لو، دروازه‌بان آبی پوشان گفت: به خاطر تعهد اخلاقی که نسبت به هواداران استقلال دارم، تا پایان فصل به تیم دیگری فکر نمی کنم.

طالب‌لو در خصوص دیدار استقلال و الاهلی عربستان گفت: ما باید این حریف عربستانی را در تهران شکست دهیم و صعودمان به دور بعد را قطعی کنیم.
 
طالب‌لو در ادامه اوضاع  استقلال را بسیار خوب و آینده این تیم را روشن توصیف کرد و از هواداران خواست در دیدار با الاهلی تحت هر شرایط در ورزشگاه آزادی حضور یابند و با تشویق‌ خود روحیه‌بخش استقلالی‌ها باشند.
 
دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان در هفته پنجم هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1061104

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