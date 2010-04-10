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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

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تمرین روز دوشنبه پشت درهای بسته/ نشست کادر فنی برای دیدار با الاهلی

تمرین روز دوشنبه پشت درهای بسته/ نشست کادر فنی برای دیدار با الاهلی

طبق تصمیم کادر فنی استقلال، آبی‌پوشان روز دوشنبه پشت درهای بسته ورزشگاه دستگردی تمرین خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام باشگاه استقلال با توجه به اهمیت دیدار تیم‌های استقلال و الاهلی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا با تصمیم سرمربی آبی پوشان تمرین روز دوشنبه این تیم بدون حضور تماشاگر و خبرنگاران برگزار خواهد شد.

نشست کادر فنی استقلال  
اعضای کادرفنی استقلال صبح امروز با حضور در باشگاه برنامه‌های تمرینی و نوع تمرینات استقلال را تا دیدار روز چهارشنبه با تیم الاهلی مشخص کردند.

کادرفنی آبی‌پوشان همچنین فیلم بازی‌های تیم الاهلی را مرور کردند تا از آخرین وضعیت این تیم آگاه شوند.
 
دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان در هفته پنجم هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
 
 
کد مطلب 1061105

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