نمی گذاریم حق مس رفسنجان پایمال شود

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که در بازی تیم ما مقابل گسترش فولاد تبریز همه تماشاگران و مردم دیدند که مس رفسنجان به اشتباهات داوری باخت نه به مسائل فنی و مردم ضعف داوری را دیدند.

وی با بیان اینکه داوری بسیار ضعیف بود، افزود: امیدوارم این اشتباهات عمدی نبوده باشد و ما اجازه نخواهیم داد که حق مردم رفسنجان پایمال شود.

وی عنوان کرد: داور بازی که باید 24 ساعت قبل از بازی در رفسنجان باشد، حضور نیافت و در یکی از هتلهای کرمان مستقر شد و دو ساعت قبل از بازی به رفسنجان آمد.

زینلی تصریح کرد: اشتباهات داوری موجب شد به راحتی سرِ تیم ما بریده شود و همانگونه که کارشناسان داوری نیز اذعان داشته اند ضربه آزاد که منجر به گل تیم گسترش شد اصلاً خطا نبود.

وی تاکید کرد: داور چند پنالتی مسلم را به نفع تیم ما نگرفت و با سوت خطای ضربه آزاد و گل سوم گسترش، شیرازه تیم ما از هم پاشید.

مس رفسنجان عصر جمعه در جام حذفی فوتبال مقابل فولاد تبریز شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند.