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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۲۹

زینلی:

نمی گذاریم حق مس رفسنجان پایمال شود

نمی گذاریم حق مس رفسنجان پایمال شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر باشگاه مس رفسنجان با اشاره به اشتباهات داوری صورت گرفته در بازی تیمش مقابل گسترش فولاد تبریز گفت: امیدوارم اشتباهات داوری در این بازی عمدی نبوده باشد.

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که در بازی تیم ما مقابل گسترش فولاد تبریز همه تماشاگران و مردم دیدند که مس رفسنجان به اشتباهات داوری باخت نه به مسائل فنی و مردم ضعف داوری را دیدند.

وی با بیان اینکه داوری بسیار ضعیف بود، افزود: امیدوارم این اشتباهات عمدی نبوده باشد و ما اجازه نخواهیم داد که حق مردم رفسنجان پایمال شود.

 وی عنوان کرد: داور بازی که باید 24 ساعت قبل از بازی در رفسنجان باشد، حضور نیافت و در یکی از هتلهای کرمان مستقر شد و دو ساعت قبل از بازی به رفسنجان آمد.
 
زینلی تصریح کرد: اشتباهات داوری موجب شد به راحتی سرِ تیم ما بریده شود و همانگونه که کارشناسان داوری نیز اذعان داشته اند ضربه آزاد که منجر به گل تیم گسترش شد اصلاً خطا نبود.
 
وی تاکید کرد: داور چند پنالتی مسلم را به نفع تیم ما نگرفت و با سوت خطای ضربه آزاد و گل سوم گسترش، شیرازه تیم ما از هم پاشید.
 
مس رفسنجان عصر جمعه در جام حذفی فوتبال مقابل فولاد تبریز شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند. 
کد مطلب 1061106

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