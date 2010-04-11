  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

مرفاوی قبل از دیدار با الاهلی:

تنها به پیروزی فکر می‌کنیم/ می‌خواهیم به عنوان سرگروه صعود کنیم

تنها به پیروزی فکر می‌کنیم/ می‌خواهیم به عنوان سرگروه صعود کنیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال کسب سه امتیاز دیدار برابر الاهلی عربستان را لازمه صعود به مرحله حذفی عنوان کرد و گفت: با این پیروزی در دیدار حذفی میزبان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: هواداران یار دوازدهم استقلال هستند و ما در چنین روزهای حساسی نیاز مبرم به حمایت و تشویق هواداران استقلال داریم. چرا که در بازی رفت دو تیم استقلال و الغرافه، این هواداران بودند که آمدند و با تشویق بی‌امان خود راه پیروزی ما را هموار کردند.

مرفاوی در خصوص دیدار دو تیم استقلال و الاهلی عربستان گفت: بازیکنان ما از هر نظر آماده هستند و خوب تمرین کرده‌اند. آنها را از هر نظر توجیه کرده‌ایم و مطمئنم که موقعیت استقلال را در چنین شرایطی خوب درک می کنند.
 
سرمربی استقلال در ادامه گفت: ما می‌توانیم با کسب 3 امتیاز این بازی به عنوان سرگروه صعود کنیم تا در دور بعد در ورزشگاه آزادی میزبان حریف مرحله حذفی باشیم.
 
مرفاوی اضافه کرد: فوتبال یک حادثه است ولی ما قصد داریم با یک بازی تهاجمی حریف را تحت فشار قرار دهیم و تحت هر شرایط برنده میدان باشیم.
 
سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان تاکید کرد: از هواداران درخواست می‌کنم در چنین بازی سرنوشت‌سازی استقلال را تنها نگذارند چرا که ما هم به امید خدا و تلاش بچه‌ها هواداران را شادمان راهی منازل خود خواهیم کرد.
 
دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان در هفته پنجم هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1061108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها