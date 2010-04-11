به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: هواداران یار دوازدهم استقلال هستند و ما در چنین روزهای حساسی نیاز مبرم به حمایت و تشویق هواداران استقلال داریم. چرا که در بازی رفت دو تیم استقلال و الغرافه، این هواداران بودند که آمدند و با تشویق بی‌امان خود راه پیروزی ما را هموار کردند.

مرفاوی در خصوص دیدار دو تیم استقلال و الاهلی عربستان گفت: بازیکنان ما از هر نظر آماده هستند و خوب تمرین کرده‌اند. آنها را از هر نظر توجیه کرده‌ایم و مطمئنم که موقعیت استقلال را در چنین شرایطی خوب درک می کنند.

سرمربی استقلال در ادامه گفت: ما می‌توانیم با کسب 3 امتیاز این بازی به عنوان سرگروه صعود کنیم تا در دور بعد در ورزشگاه آزادی میزبان حریف مرحله حذفی باشیم.

مرفاوی اضافه کرد: فوتبال یک حادثه است ولی ما قصد داریم با یک بازی تهاجمی حریف را تحت فشار قرار دهیم و تحت هر شرایط برنده میدان باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان تاکید کرد: از هواداران درخواست می‌کنم در چنین بازی سرنوشت‌سازی استقلال را تنها نگذارند چرا که ما هم به امید خدا و تلاش بچه‌ها هواداران را شادمان راهی منازل خود خواهیم کرد.