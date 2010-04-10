یک میلیون نفر در طرح غربالگری دیابت پوشش داده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی احتشام فر عصر شنبه در مرکز بهداشتی شهید قدسی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: دیابت بزرگسالان از سنین 30 به بالا خود را نشان می دهد و در قالب این طرح پیش بینی می شود که حدود یک میلیون نفر در مشهد تحت پوشش قرار گیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کلیه افراد بالای 30 سال می توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی به صورت رایگان از نظر بیماری دیابت غربالگری شده که در صورت داشتن علائم مربوطه، تحت مراقبتهای ویژه قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: طرح غربالگری دیابت از سال 83 در روستاها به مرحله اجرا در آمده است و با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و افزایش بیماری دیابت، اجرای آن در شهرها از ضروریات است.

وی به هزینه اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: هزینه اجرای طرح غربالگری دیابت از محل درآمدهای سیگار و نوشابه به مبلغ 50 میلیارد ریال تامین شده است.

وی ادامه داد: رابطان بهداشتی در مشهد که هر یک افزون بر 50 خانوار را تحت پوشش دارند در زمینه اجرای این طرح فعال هستند و با اطلاع رسانی و نقش فرهنگسازی خود نسبت به ترغیب مردم و مراجعه گروه های هدفی که باید از نظر دیابت غربالگری شوند، اقدام می کنند.